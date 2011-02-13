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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

نشست زمین در خط 3 مترو آسیب جانی نداشت

نشست زمین در خط 3 مترو آسیب جانی نداشت

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه اظهار کرد: نشست زمین در مسیر خط 3 مترو هیچ مصدومی نداشته و آسیب و صدمه جانی رخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: عصر دیروز در مسیر در حال ساخت خط 3 مترو، در جنوب تهران و در نزدیکی منطقه قلعه مرغی واقع در خیابان جوانه که تونلها به روش دستی (ایرانی- اتریشی) ساخته می شود، نشستی به ابعاد 5 در 7 متر ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: علت این نشست در دست بررسی است و اکنون کارشناسان و کارگران و پیمانکار مربوط در حال ترمیم و تحکیم حفره ایجاد شده هستند و تا امشب (یکشنبه 24/11/89) مسیر رفت و آمد در این نقطه از شهر باز خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه هنوز علت ریزش مشخص نشده است افزود: عملکرد پیمانکار در حال بررسی است و نتیجه آن متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 1252484

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