نشست زمین در خط 3 مترو آسیب جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: عصر دیروز در مسیر در حال ساخت خط 3 مترو، در جنوب تهران و در نزدیکی منطقه قلعه مرغی واقع در خیابان جوانه که تونلها به روش دستی (ایرانی- اتریشی) ساخته می شود، نشستی به ابعاد 5 در 7 متر ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: علت این نشست در دست بررسی است و اکنون کارشناسان و کارگران و پیمانکار مربوط در حال ترمیم و تحکیم حفره ایجاد شده هستند و تا امشب (یکشنبه 24/11/89) مسیر رفت و آمد در این نقطه از شهر باز خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه هنوز علت ریزش مشخص نشده است افزود: عملکرد پیمانکار در حال بررسی است و نتیجه آن متعاقبا اعلام می شود.