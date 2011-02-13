آمریکا بداند کشورهای منطقه بدنبال یک نظام مردم سالارند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در آغاز جلسه علنی در ادامه نطق پیش از دستور با اشاره سخنان معاون رئیس جمهور آمریکا که ملت ایران را فریبکار خوانده بود ، گفت: آیا ملت ایران فریبکار است یا شما که فریاد دموکراسی خواهی تان گوش فلک را کر کرده اما اتفاقا همیشه دستتان زیر سر دیکتاتورهای منطقه است و با کمال وقاحت همان زمان که آقای اوباما در کاخ سفید از دموکراسی و مردم مصر حمایت می کند نماینده او در قاهره از پشتیبانی آمریکا از دیکتاتور وعده می دهد تا با اسب و شتر به جان مردم مصر در میدان تحریر هجوم ببرند.

لاریجانی ادامه داد: این اقدامات دغلکاری است یا رفتار ملت ایران که همواره از حقوق ملت ها دفاع کرده است و با دیکتاتورهای وابسته،ستیز نموده است؟

نماینده مردم قم تصریح کرد: امروزملت های منطقه در فرایند بیداری انقلاب اسلامی به مرحله بلوغ رسیده اند و ایالات متحده آمریکا نیز متوجه شده است که عرصه بیداری منطقه دیگر نه جای ماجراجویی احماقانه از سنخ اشتغال عراق، افغانستان و لبنان است و نه جای شعارهای دروغین و توخالی آمریکا و زد و بندهای مخفیانه.

لاریجانی با اشاره به اینکه امروز صحنه شفاف است و ملتی به ستوه آمده از تحقیر آمریکا عزت خود را در یک نظام مردم سالاری جستجو می کند افزود: مردم مصر نظام وابسته و به ظاهر دموکراتیک نمی خواهند و ملل مظلوم منطقه می دانند کسانی که بخواهند خود را با آمریکا بپوشانند چون انسانهای عریانی هستند که دم از عفاف بزنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به خطبه های رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه اظهار داشت: ملت بزرگ ایران پس از خطبه های راهگشای رهبر فرزانه انقلاب راه خود را به خوبی شناخت و در 22 بهمن به انقلاب ملت مصر خوشآمد گفت.

وی ادامه داد: مسئولان آمریکایی بهتر است خشم خود را پنهان نمایند که با این گونه دریده گویی ها امید به غفلت برخی گمراهان فتنه گر نداشته باشند.

وی در پایان با تاکید بر حمایت مجلس از نهضت آزادیبخش ملت مصر جوانان عزیز آن دیار را به استقامت در راه و هوشیاری در برابر مکر نظامی گری دعوت کرد و گفت: مطمئن باشید که در این راه پیروزی با شماست که خداوند این گونه فرمودند.