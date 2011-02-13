الحاق مرکز مطالعات علوم پزشکی به لیست سازمان بهداشت جهانی

دکتر مهستی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: مقدمات اولیه برای تحقق این مهم آغاز شده و تا یک سال آینده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان همکار WHO در مدیترانه شرقی معرفی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن در لیست مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی یک اعتبار برای هر مرکز تحقیقاتی است، افزود: انجام طرح های پ‍ژوهشی مشترک و دارابودن حداقل ها در ارتباط با مسایلی نظیر تولید علم و اعضای هیئت علمی از معیارهای WHO برای پذیرش درخواست مراکز تحقیقاتی مبنی بر الحاق به لیست مراکز همکار ان سازمان بین المللی است.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت در ادامه مهم ترین چالش آموزش های علوم پزشکی را عدم تناسب بازار کار و سطح سواد فارغ التحصیلان پزشکان عمومی اعلام کرد و گفت: در حالیکه دانشجویان رشته پزشکی عمومی دانشگاه های علوم پزشکی با گذراندن سطح خوبی از آموزش ها در درمانگاه های تخصصی و یا بیمارستان ها فارغ التحصیل می شوند اما غالباً به عنوان پزشک خانواده خدمت می کنند.

علیزاده عدم پاسخگویی فارغ التحصیلان پزشکی را دیگر معضل شناسایی شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی خواند و افزود: متاسفانه دانش آموختگان تربیت شده در دانشگاه های علوم پزشکی در رفع نیازهای سلامت جامعه ناتوانند.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت تاکید کرد: دانشجویان پزشکی از نظر پاسخگویی باید تحصیلات خود را در محلی طی کنند که در همان محل خدمت خواهند کرد.

وی تغییر برنامه آموزش پزشکان عمومی را تنها راهکار بهبود وضعیت موجود خواند و اظهار داشت:این تغییرات، اخیراً آغاز شده و در همین راستا سند راهبردی حداقل توانمندی های پزشک عمومی تهیه و برای اجرا به همه دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است.