روزانه 1200 کامیون در انزلی تخلیه و بارگیری می شود

فرهاد منتصر کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نرم افزارهای که برای تخلیه و بارگیری کشتی استفاده می شود و همچنین شبکه های که بین بندر، گمرک، پایانه، منطقه آزاد و ترمینالهای بندری ایجاد شده این امرباعث شده بتوان در روز بیش از هزار و 200 کامیون را در انزلی تخلیه و بارگیری کرد.

وی همچنین در خصوص وضعیت ساخت بندر آستارا نیز گفت: این بندر صیادی در راستای مصوبه هیئت دولت در 1385 به بندر چند منظوره تبدیل شد.

مدیرکل بنادر گیلان گفت: ساخت بندر آستارا از اردیبهشت سال جاری آغاز و طی هشت ماه 500 متر موج شکن در دریا ساخته شده و همچنین 60 هزار متر مکعب تاکنون لایروبی انجام گرفته که بتوان شناورهای بزرگتر را وارد این بندرکرد.

وی با بیان اینکه تمامی فعالیتهای ساخت این بندر به بخش خصوصی واگذار و فقط سازمان بنادرحاکمیت دولت را اعمال می کند، افزود: زمان ساخت این بندر دو سال است و تا اردیبهشت ماه سال 91 به اتمام می رسد.

وی در رابطه با ساخت بندر چمخاله گفت: این بندر در دی ماه سال جاری با وسعت 4.5 هکتار ازمسئولان شهرستان لنگرود تحویل گرفته شده و اکنون در حال فنس کشی است، این پروژه نیز طی یک قرارداد 30 تا 40 ساله به بخش خصوصی واگذارخواهد شد.

کوهساری در توضیح آخرین وضعیت تبدیل اسکله صیادی کیاشهر به بندر چند منظوره نیزگفت: این بندر از مصوبات سفر استانی هیئت دولت است.

مدیرکل بنادر گیلان با اشاره به اینکه بندر چابکسر فقط مسافری است چون ساحل چابکسرعرضی کمی دارد، افزود: شهرداری این شهر یک زمین 4.6 هکتاری را برای ساخت این بندرجانمایی کرده است.

وی گفت: این بندر نیازمند مطالعه مشاورمبنی برتعیین ظرفیت بندربرای مسافر، ساخت موج شکن ها و زیست محیطی است.

کوهساری در ادامه یادآورشد: توسعه امکانات بندری در صورتی منجر به شکوفایی اقتصادی می شود که زیر ساختهای جانبی بندر ازجمله راههای دسترسی جاده زمینی و هوایی نیز مناسب و پر ظرفیت باشد.