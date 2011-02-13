خوزستان موفقترین استان در تولید حشرات مفید در مبارزه با آفات شد

مرتضی امیدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: پس از ارزیابیهای کشوری، خوزستان با تولید 50 میلیون حشره مفید و رها سازی آنها در 54 هزار هکتار زمین کشاورزی به عنوان استان برتر در تولید حشرات مفید معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه استان خوزستان دارای 16 واحد تولید حشرات مفید است، افزود: در این روش با پرورش انواع کفش دوزکها و زنبورهای مفید و رهاسازی آنها در مزارع کشاورزی با آفات محصولات کشاورزی مبارزه می شود.



مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان مزایای استفاده از حشرات مفید را استفاده نکردن از سم، افزایش تولید محصول، و بالابردن کیفیت محصول سالم برشمرد و تاکید کرد: این طرح برای محصولاتی مانند ذرت نیشکر، گوجه فرنگی و مرکبات اجرا شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین، خاطرنشان کرد: تسهیلات ویژه ‌ای به متقاضیان تاسیس کلینیک گیاه پزشکی در استان ارایه می‌شود.



امیدبخش خاطرنشان کرد: به متقاضیانی که بخواهند نسبت به تاسیس این گونه کلینیکها اقدام کنند در صورت داشتن شرایط، وام 50 میلیون تومانی با سود پنج درصد اعطا می ‌شود.



وی با یادآوری اینکه در حال حاضر 32 کلینیک گیاه پزشکی در استان به بهره ‌برداری رسیده و فعالیت می ‌کند، افزود: به زودی نیز دو کلینیک دیگر در شهرستانهای ایذه و آبادان به بهره‌ برداری می ‌رسد.



مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، بیان کرد: متقاضیان برای دریافت اطلاعات و چگونگی بهره‌ مندی از تسهیلات به مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان مراجعه کنند.



امیدبخش با بیان اینکه کلینیکهای گیاه پزشکی خدمات مشاوره ‌ای در زمینه میزان و نوع مصرف سم ارایه می ‌کنند، ادامه داد: کشاورزان و باغداران با مراجعه به این کلینیکها با نحوه مبارزه با آفات و بیماری‌ ها آشنا می ‌شوند.



به گفته وی، تولید محصول سالم، حذف مصرف سم و رسیدن به تولید پایدار از اهداف این کلینیکهاست.