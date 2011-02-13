تشکیل گروه مدیریت بحران در سینما عصر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، با تشکیل این گروه برنامه آموزشی لازم برای داوطلبان در دستور کار قرار گرفته و کلاسهای آموزشی به ترتیب اولویت برگزار می شود.

آموزش فرهنگ ایمنی در اماکن، آشنایی با نحوه مقابله با مخاطرات ناشی از حوادث، کاهش تلفات جانی و مالی هنگام بروز حوادث عناوین بخشی از سرفصلهای آموزشی است که در این دوره‌های آموزشی تدریس می‌شود.

هدف از راه اندازی ستاد مدیریت بحران اماکن آموزش اولیه در خصوص مبانی مدیریت بحران، کمکهای اولیه، امداد و نجات و اطفای حریق به صورت نظری و عملی به شهروندان است تا در زمان بحران بتوانند خود و دیگر شهروندان را نجات دهند.

ستاد بحران اماکن سینما عصر جدید با عضویت 8 نفر از کارکنان سینما عصر جدید واقع در ناحیه 2 منطقه 6 آغاز به کار کرد.



