عوارض محلی سال آینده شهرداری بندرعباس افزایش نمی یابد

محمد جواد سلطان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام اینکه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال آینده، افزایش نمی یابد افزود: این عوارض برای مشاغل و اصناف مشمول این قانون بدون تغییر و افزایش، برمبنای تعرفه سال 89 از شهروندان گرفته خواهد شد.

سلطان زاده گفت: گرفتن عوارض محلی از صاحبان مشاغل و صنف های گوناگون و فعال، قانونی و حق شهرداری برای اداره بهتر و شایسته تر شهر است و این عوارض به عنوان تأمین کننده بخشی مهم از هزینه های اداره و عمران و آبادانی شهر، همه ساله و پس از بحـث و بررسی های کارشناسی و تصـویب شورای اسـلامی شهـر به شهرداری ابلاغ می شود.

وی با اشاره به ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر عدم افزایش تعرفه عوارض محلی در سال آینده از سوی شهرداریها ادامه داد: این ابلاغیه با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور و تأکید دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش نرخها از سوی وزارت کشور به شهرداریها ارسال شد و ما نیز برای سال آینده هیچگونه افزایشی در تعرفه عوارض محلی مشاغل، بهای خدمات و صنفهای گوناگون نخواهیم داشت.



به گفته شهردار بندرعباس، بر همین پایه، در سال 1390 مبنای گرفتن عوارض محلی از شهروندان و صاحبان صنفها و مشاغل، تعرفه سال 1389 خواهد بود.

وی اظهار داشت: شهروندان برای آگاهی از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بندرعباس و سازمانهای وابسته به پایگاه اطلاع رسانی این شهرداری به نشانی www.bacity.ir مراجعه کنند.