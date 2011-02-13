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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

هیئت رئیسه فوتسال تصویب کرد/

600 میلیون ریال پاداش قهرمانی منصوری قرچک در لیگ فوتسال

600 میلیون ریال پاداش قهرمانی منصوری قرچک در لیگ فوتسال

هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال با پرداخت 600 میلیون ریال به عنوان پاداش قهرمانی تیم شهید منصوری قرچک در لیگ برتر فوتسال کشور موافق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال عصر روز شنبه برگزار شد که درنهایت با تصویب اعضا مقرر شد به تیم قهرمان لیگ برتر فوتسال مبلغ 600 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا شود.

در این نشست که با حضور عباس ترابیان، علی اکبر ابرقویی نژاد، مهدی خراطی، کریم منصوری، سعید نجاریان وعلیرضا واحد پور برگزار شد ضمن موافقت با پرداخت پاداش 600 میلیون ریالی به تیم قهرمان درهفته پایانی لیگ برتر فوتسال (28 اسفند) مقرر شد به تیم اخلاق (دارنده کمترین کارت زرد و قرمز) نیز مبلغ 50 میلیون ریال اهدا شود.

همچنین اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر فوتسال مصوب کردند به آقای گل مسابقات فصل جاری مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت شود.

یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روز پنج شنبه هفته جاری به پایان می رسد . تیم شهید منصوری قرچک با برتری هفته گذشته مقابل تیم راه ساری به عنوان قهرمانی زودهنگام این مسابقات دست یافت تا نماینده کشورمان در سال آینده مسابقات جام باشگاه های آسیا باشد.

کد مطلب 1252497

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