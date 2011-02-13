اردوغان خواستار برگزاری سریع انتخابات در مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره به نقل از آناتولی اعلام کرد: "رجب طیب اردوغان" در اولین واکنش نسبت به تحولات مصر گفت: نباید اجازه داد که هرج و مرج، بی ثباتی و به ویژه تحریک در مصر ظهور پیدا کند و باید هرچه زودتر انتخابات آزاد برای مشخص شدن رای مردم برگزار شود.

اردوغان این مطلب را روز شنبه در سخنرانی خود در شهر "ساکاریا" واقع در شمال غربی آنکارا عنوان کرد.

وی گفت: اراده مردم مصر در این انتخابات باید آزاد و بدون هرگونه حیله و تخلف به صندوقهای رای منتقل شود تا مردم مدیریت کشور خود را به نمایندگان واقعی انتقال دهند.

اردوغان همچنین بر لزوم تاسیس یک نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی در مصر تاکید کرد.

اردوغان پیشتر نیز ضمن حمایت از قیام مردم مصر از "حسنی مبارک" خواسته بود تا هرچه زودتر به خواسته مردم پاسخ داده و از قدرت کناره گیری کند.