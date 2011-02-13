کنترل بازوی مصنوعی با استفاده از ذهن

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه صنعت تولید اندامهای مصنوعی بدن به اندازه ای پیشرفت کرده است که بتوان آنها را در گروه فناوری های پیشرفته دسته بندی کرد اما ظاهرا این صنعت در حال وارد شدن به عرصه هوشمند شدن است زیرا دانشمندان به تازگی توانسته اند دست مصنوعی را تولید کنند که با قدرت ذهن فرد کنترل می شود.

دانشمندان برای انجام این کار روشی را برای اتصال دادن اعصاب سطح قطع شده بازوی بیماری به نام "جس سولیوان" به ماهیچه های سینه وی یافتند تا به این شکل به وی این قدرت دهند با استفاده از ذهن خود بازوی مصنوعی اش را کنترل کند.

زمانی که سولیوان به حرکت دادن ماهیچه هایی که قفسه سینه اش را پوشش داده اند فکر می کند، سیگنالهای مغزی وی توسط اعصابی که زمانی به بازوی وی اتصال داشته اند جمع آوری شده و با انتقال اطلاعات سیگنالها به یک رایانه ای ارتقا داده شده که می تواند اطلاعات مربوط به طیف گسترده ای از حرکات بازو را پوشش دهد، این اطلاعات به شکلی ترجمه می شوند که دست مصنوعی بتواند آن را درک کند.

سولیوان هشت سال پیش تحت عمل جراحی قرار گرفت و از آن زمان تا به حال تحت آزمایشهای پی در پی بوده است. بازوی مصنوعی جدید بر اساس مطالعاتی ساخته شده است که طی آن محققان دریافتند اعصاب سطح قطع شده بازو پس از جدا کردن بازو از بدن برای مدتی کوتاه سالم باقی مانده اند.

دانشمندان دانشگاه نورث وسترن آمریکا اکنون در تلاشند تا دریابند چطور می توان از الگوهای متفاوت فعالیتهای مغزی برای کنترل این بازوی مصنوعی استفاده کرد. به نظر می رسد برخلاف بیشتر افرادی که اندامی از بدن خود را از دست داده و در پی آن به دلیل بی مصرف شدن اعصاب اندام مربوطه، این اعصاب غیر فعال می شوند، اعصاب بازوی سولیوان همچنان سالم و فعال باقی مانده اند و هر روز قدرتمندتر نیز می شوند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، دانشمندان احتمال می دهند مغز سولیوان خود را با مسیر جدیدی که برای اعصاب بازوی وی تعریف شده انطباق داده است. امید می رود بتوان از این شیوه برای کمک به تعداد زیادی از انسانها که دچار نقص عضو شده اند، استفاده کرد.