قیام مردم مصر در یکی از روزهای خدا ثمر داد

حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از تقارن قیام مردم مصر همزمان با 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: این تقارن برای ما بسیار جالب است زیرا پیروزی مردم مومن مصر در چنین روزی به ثمر نشست.

وی گفت: ما روزهایی را به نام ایام الله داریم و خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود "اینها را به عنوان روزهای خدا یادآوری کند"، و 22 بهمن نیز از ایام خداست و قیام مردم مصر در یکی از روزهای خدا به ثمر رسید و ما خداوند را به خاطر این حادثه شکرگزاریم.

وی با بیان اینکه چه توصیه ای به نیروهای انقلابی مصر برای تعیین حکومت و اداره کشور دارید گفت: اگر بنا باشد این انقلاب مردمی جلو برود مردم این کشور مسلمان هستند و بهترین شکل حکومت را تعیین خواهد کرد.

آقاتهرانی ابراز امیدواری کرد شاهد بهترین ثمره انقلاب مردم مصر باشیم.