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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

بیست و نهمین دوره/

امروز شش فیلم در سینمای رسانه‌ها اکران می‌شود

امروز شش فیلم در سینمای رسانه‌ها اکران می‌شود

شش فیلم سینمایی امروز یکشنبه 24 بهمن‌ماه در سالن اصلی مرکز همایش‌های برج میلاد روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه در سانس اول ساعت 10 فیلم "گلوگاه" به کارگردانی ابراهیم معیری، در سانس دوم ساعت 13 فیلم سینمایی "اینجا بدون من" ساخته بهران توکلی، در سانس سوم ساعت 15:30 فیلم "ندارها" به کارگردانی محمدرضا عرب، در سانس چهارم ساعت 18:30 "پاریس تا پاریس " به کارگردانی حسین لطیفی، در سانس پنجم ساعت 21:30 فیلم "پایان نامه" به کارگردانی حامد کلاهداری، در سانس ششم ساعت 23:45 فیلم "شش نفر زیر باران" به کارگردانی علی عطشانی به نمایش درخواهد آمد.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر 27 بهمن‌ماه با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.

  

کد مطلب 1252501

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