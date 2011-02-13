سعید درخشنده، دبیر فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: "خولیو ولاسکو" دومین گزینه مورد نظر برای حضور در راس تیم ملی است که در هفته جاری به کشورمان سفر می کند.

وی تاکید کرد: هنوز ویزای "ولاسکو" صادر نشده است. به محض اینکه ویزای این مربی ایتالیایی صادر شود وی به ایران سفر می کند تا مذاکرات خود را با فدراسیون والیبال آغاز کند.

دبیر فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه "سیلوانو پرندی" شنبه شب تهران را ترک کرد، یادآور شد: مذاکرات با این مربی ایتالیایی به طور کامل انجام شد. اما در مورد انعقاد قرارداد با وی هیچ چیز مشخص نیست. پس از سفر "ولاسکو" به ایران و انجام مذاکرات کامل با وی، گزینه نهایی خود را در مورد سرمربی آینده تیم ملی والیبال معرفی خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "ولاسکو" در مسابقات والیبال 2010 قهرمانی جهان هدایت تیم ملی اسپانیا را برعهده داشت. این مربی ایتالیایی سابقه مربیگری در تیم ملی کشورش همراه با کسب عنوان قهرمانی جهان را هم دارد.