ادعادی فروش سوال دستیاری/ معرفی مدعیان لورفتن کنکور به وزارت اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در حاشیه آغاز رسمی پزشک خانواده در 17 شهر استانهای خوزستان، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان افزود: قبل از طراحی سئوال آزمون مطلع شدیم برخی‌ها اعلام کرده‌اند که خرید و فروش سئوالات صورت گرفته که در این زمینه هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات صورت گرفت و از آنها خواستیم با این فریب‌دهندگان افکار عمومی برخورد جدی داشته باشند.

وی تاکید کرد: اقدام این افراد در طرح چنین مباحثی قبل از طراحی سئوالات نشان می‌داد که این افراد گروهی فریبکار بیش نیستند و در این زمینه حراست و حفاظت وزارت بهداشت به چند نام رسید که موارد مربوطه را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دادیم.

دستجردی افزود: برای آزمون دستیاری امسال از روشهای جدیدی استفاده و ساختار جدید مرکز سنجش وزارت بهداشت طراحی شد. برای این کار از سایر نیروهای کشور مانند نیروی انتظامی هم کمک گرفته و در مجموع طراحی سئوالات با حفاظت کامل انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: به شرکت کنندگان در آزمون دستیاری سال جاری اطمینان می‌دهیم که هیچ نگرانی در زمینه حفاظت و حراست آزمون نداشته باشند و مطمئن باشند که دست اندرکاران وزارت بهداشت برای افزایش ضریب‌های امنیتی اقدامات لازم را انجام داده‌اند، بنابراین شرکت کنندگان در آزمون هرچه وقت دارند بگذارند تا بتوانند دانسته‌های خود را افزایش دهند.

وزیر بهداشت با اشاره به طراحی بانک سئوال و دعوت از اساتید سطح بالا و روسای هیئت های علمی برای طراحی سئوال گفت: این افراد کاملا معتمد وزارت بهداشت هستند و تلاش شده تا بهترین آزمون و با کیفیت ترین آزمون برگزار شود.

وی درباره چگونگی برخورد با متخلفان آزمون دستیاری سال گذشته گفت: امیدواریم نظر وزارت بهداشت در مورد تشدید برخوردها با این متخلفان لحاظ شود.