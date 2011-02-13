آمریکا با دسیسه چینی بدنبال مصادره پیروزی مردم مصر است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه راهپیمایی نمایندگان مجلس در حمایت از مردم مسلمان مصر در جمع خبرنگاران گفت: هدف از این راهپیمایی حمایت نمایندگان مجلس از مردم مسلمان مصر و انقلاب آنان است و این یک اقدام نمادین برای حمایت از این ملت است.

وی افزود: احساس می شود در 22 بهمن امسال حادثه عظیمی در منطقه رخ داد و اخراج دیکتاتور از مصر اولین مرحله از بهار پیروزی انقلاب مصر بود.

وی با بیان اینکه قبل و بعد از این مرحله پیروزی مردم مصر شاهد دسیسه های آمریکا هستیم افزود: آمریکا با این دسیسه ها قصد دارد به نوعی پیروزی مردم مصر را مصادره کند اما یک هوشیاری بسیار جدی را در جوانان مصر مشاهده می کنیم و اطمینان داریم که با تدبیر جوانان این پیروزی ، به پیروزی های بعدی مصر متصل می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این حرکت نمایندگان مردم به معنای این است که مردم ایران پای آرمانهای انقلاب اسلامی ، دفاع از مستضعفان و حرکت جدی در مخالفت با دیکتاتورهای منطقه ایستاده است.

وی تاکید کرد: هر یک از این نمایندگان مجلس نماینده شهری هستند لذا حرکت نمایندگان مجلس حکایت از حرکت فکری مردم ایران دارد.

نماینده مردم قم تصریح کرد: امروز نمایندگان مجلس با این اقدام خود نشان می دهند همچنان در صحنه دفاع از آرمان های انقلاب ، مستضعفین و مردم منطقه در مقابل دیکتاتوریهای وابسته ایستادگی می کنند.

لاریجانی راهپیمایی نماینده مجلس را امری لازم دانست و افزود: فکر می کنم که مجالس دنیا اگر مردمی باشند باید از جریان و انقلاب مصر حمایت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه روز گذشته شنیدیم که برخی از همین دولت هایی که پیش از این از مبارک حمایت می کردند به دستور آمریکا بدنبال حمایت از روند فعلی که آمریکا طراحی کرده، هستند و بر اساس آن قصد دارند انقلاب مصر را عقیم کنند لذا باید همه ملت های بیدار از ملت مصر حمایت کرده و جلوی فریب آمریکا را بگیرند.