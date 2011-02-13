دانشگاه تهران آزمون زبان دکتری برگزار می کند/ میزان تأثیر آزمون در قبولی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران در اطلاعیه مربوط به آزمون زبان انگلیسی و فرانسه آورده است: "دانشگاه تهران جهت تسهیل روند ادامه تحصیل در دورههای دکتری تخصصی، اقدام به برگزاری آزمون زبان عمومی میکند. این آزمون به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به دستور زبان، واژگان، خواندن و درک مطلب 12 اسفند ماه 89 به صورت چهارگزینهای برگزار میشود."
دانشگاه تهران در حالی اقدام به برگزاری این آزمون می کند که از سال جاری قرار است، آزمون دکتری به صورت نیمه متمرکز برگزار شود و بر اساس تأکیدات وزیر علوم، دانشگاهها نمی توانند پس از برگزاری این آزمون، اقدام به برگزاری آزمونی برای پذیرش دانشجوی دکتری کنند.
بر اساس مصوبه وزارت علوم آزمون نیمه متمرکز دکتری برای پذیرش دانشجویان دکتری از امسال توسط سازمان سنجش برگزار می شود که بخشی از این آزمون به زبان اختصاص دارد داوطلبان چند برابر ظرفیت پس از پذیرش در این آزمون برای پذیرش نهایی به دانشگاهها معرفی می شوند اما مرحله نهایی پذیرش قرار است تنها به صورت مصاحبه صورت گیرد و دانشگاهها از برگزاری آزمون کتبی منع شده اند.
سید مهدی قمصری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری آزمون زبان دکتری در این دانشگاه گفت: تعدادی دانشجوی دکتری در حال حاضر در دانشگاه تهران داریم که پذیرفته شدن در آزمون زبان برای آنها به عنوان شرط لازم برای شرکت در امتحان جامع محسوب می شود.
وی در این باره افزود: دانشجویان استعداد درخشان که وارد دورههای دکتری دانشگاه تهران شدهاند، افرادی که بورس خارج را به داخل تبدیل کرده یا مربیانی که از دانشگاههای دیگر برای تحصیل در دورههای دکتری دانشگاه تهران معرفی میشدند باید قبل از امتحان جامع در امتحان زبان دانشگاه شرکت کنند در حال حاضر تعدادی دانشجوی دوره دکتری داریم که نمره زبان ندارند.
قمصری درباه تأثیر نمره آزمون زبان دانشگاه تهران برای داوطلبان جدید ورود به دوره های دکتری گفت: در سیستم جدیدی نیز که برای پذیرش دانشجویان دوره دکتری در نظر گرفته شده است و دانشگاه باید دانشجویان دکتری خود را از میان معرفیشدگان سازمان سنجش پذیرش کند، آن دسته از داوطلبان دوره دکتری که از سوی سازمان سنجش به دانشگاه تهران معرفی میشوند چنانچه نمره آزمون زبان دانشگاه تهران را داشته باشند برایشان امتیاز محسوب میشود.
وی در توضیح بیشتر درباره تأثیر نمره آزمون زبان دانشگاه تهران در قبولی نهایی داوطلبان جدید دورههای دکتری دانشگاه تهران گفت: نمره آزمون زبان دانشگاه تهران حداکثر سهم 10 درصدی در امتیازی دارد که توسط دانشگاه به داوطلبان معرفی شده از سوی سازمان سنجش تعلق میگیرد. البته این سهم 10 درصدی هم هنوز نهایی نشده است.
بر اساس اعلام دانشگاه تهران، قبولی داوطلبانی که حداقل 60 درصد امتیاز این آزمون را کسب میکنند تا 2 سال برای شرکت در آزمونهای دکتری تخصصی دانشگاه تهران معتبر است. همچنین کسب حداقل 50 درصد امتیاز برای داوطلبان شرکت در آزمون دوره دکتری تخصصی رشتههای زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قرآن و حدیث، مدرسی معارف اسلامی و فقه شافعی کافی است.
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