  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

5 شکارچی غیرمجاز در گلستان دستگیر شدند

5 شکارچی غیرمجاز در گلستان دستگیر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان از دستگیری پنج شکارچی غیرمجاز در شهرستان کردکوی در غرب استان خبر داد.

احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افوزد: پنج نفر از متخلفان شکار و صید در گلستان روز یکشنبه از سوی گارد اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حمایت همیاران محیط زیست، دستگیر شدند. 
  
وی اظهار داشت: در بازرسی از منزل این شکارچیان متخلف در شهرستان کردکوی، مقادیری گوشت مرال (گوزن قرمز)‌، تروفه، یک راس قوچ وحشی و یک رأس کل وحشی کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین یک طاقه لاشه پرنده حمایت شده قرقاول، دو قطعه لاشه کبوتر وحشی، هفت عدد شاخ گونه حمایت شده مرال و دو قطعه تاکسیدرمی پرنده وحشی نیز از آنان به دست آمد.

دباغیان اضافه کرد: از شکارچیان غیرمجاز همچنین یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول قاچاق، مقادیر قابل توجهی فشنگ ساچمه 12 و آلات و ادوات شکار غیرمجاز نیز کشف شد.
 
وی ادامه داد: متخلفان شکار و صید پس از بازجویی های اولیه، تحویل مقامات قضایی شدند.
 
دباغیان از مردم درخواست کرد با توجه به بارش برف در ارتفاعات و پناه آوردن حیات وحش به مناطق پایین دست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با شماره تلفن های ( 5524461 - 0171 ) اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان به صورت شبانه روزی اطلاع دهند.
کد مطلب 1252506

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها