5 شکارچی غیرمجاز در گلستان دستگیر شدند

احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افوزد: پنج نفر از متخلفان شکار و صید در گلستان روز یکشنبه از سوی گارد اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حمایت همیاران محیط زیست، دستگیر شدند.



وی اظهار داشت: در بازرسی از منزل این شکارچیان متخلف در شهرستان کردکوی، مقادیری گوشت مرال (گوزن قرمز)‌، تروفه، یک راس قوچ وحشی و یک رأس کل وحشی کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین یک طاقه لاشه پرنده حمایت شده قرقاول، دو قطعه لاشه کبوتر وحشی، هفت عدد شاخ گونه حمایت شده مرال و دو قطعه تاکسیدرمی پرنده وحشی نیز از آنان به دست آمد.



دباغیان اضافه کرد: از شکارچیان غیرمجاز همچنین یک قبضه اسلحه ساچمه زنی دو لول قاچاق، مقادیر قابل توجهی فشنگ ساچمه 12 و آلات و ادوات شکار غیرمجاز نیز کشف شد.

وی ادامه داد: متخلفان شکار و صید پس از بازجویی های اولیه، تحویل مقامات قضایی شدند.

دباغیان از مردم درخواست کرد با توجه به بارش برف در ارتفاعات و پناه آوردن حیات وحش به مناطق پایین دست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با شماره تلفن های ( 5524461 - 0171 ) اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان به صورت شبانه روزی اطلاع دهند.