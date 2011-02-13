به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست "عصر داستان هفت اقلیم" عصر سهشنبه 27 بهمن ماه ویژه نقد و بررسی مجموعه داستان "یک نفر برای تاکسیها دست تکان می دهد" نوشته علی اصغر حسینیخواه برگزار میشود.
در این نشست حسن محمودی و علیرضا محمودی ایرانمهر به نقد این کتاب میپردازند.
این نشست که به همت دبیرخانه جایزه ادبی هفت اقلیم برگزار میشود نخستین جلسه خود را به بررسی مجموعه داستان "یک نفر برای تاکسیها دست تکان می دهد" اختصاص داده و مقرر است این نشستها هر ماه برگزار شود.
نخستین نشست "عصر داستان هفت اقلیم" از ساعا 15:30 تا 17:30 به آدرس تهران ،خیابان انقلاب،خیابان ژاندارمری، نبش کاظمیان پلاک 2 برگزار میشود.
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