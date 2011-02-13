کاهش ساعت کار ایام آلودگی هوا شامل پرستاران نمی شود

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به مصوبه دولت در زمینه کاهش ساعت کار کارکنان در روزهای آلودگی هوا، پرستاران بیمارستان امام نیز خواستار استفاده از این تسهیلات شدند.

وی با اشاره به نامه مدیریت بیمارستان امام به مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: به دنبال گلایه پرستاران، مدیریت بیمارستان امام خواستار تعیین تکلیف در این خصوص شد. از همین رو نامه ای به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال شد.

شریفی مقدم به پاسخ داده شده در این نامه اشاره کرد و گفت: در این نامه که به تاریخ 19/11/89 پاسخ داده شده است آمده که واحدهای درمانی و بیمارستانی مشمول مصوبه هیئت دولت مبنی بر کاهش ساعت کار در آلودگی هوا نمی شوند.

دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر حساسیت کار پرستاری و حضور مداوم و شبانه روزی این گروه از کادر درمانی در بیمارستانها، افزود: قطعا در روزهایی که آلودگی هوا در تهران تشدید می شود، تعداد مراجعات به مراکز درمانی افزایش یافته و در نتیجه کار پرستاران بیشتر می شود.

وی اظهارداشت: به نظر می رسد حالا که پرستاران از مزایای کاهش ساعت کار در ایام آلودگی هوا محرومند، می بایست مسئولین بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی با تمهیدات ویژه ای نسبت به دلگرمی پرستاران برای کار بیشتر در مراکز درمانی تلاش کنند. تسهیلات و مزایای کاهش ساعت کار کارکنان دولت می بایست در قالب دیگری مشمول پرستاران شود.