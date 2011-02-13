حجت‌الاسلام احمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید عدم حضور طولانی‌اش در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: از سال گذشته تا کنون در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور ندارم.

رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا از عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی استعفا کرده است گفت: از شورای عالی انقلاب فرهنگی استعفا نکرده ام اما در آن حضور پیدا نمی‌کنم.

وی در حالی که به پرسش‌های مکرر خبرنگار مهر درباره علت عدم حضور یکساله در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ نمی‌گفت، در پاسخ به اینکه آیا عدم حضورتان در این جلسات به دلیل کهولت سن است؟ گفت: عدم حضورم در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل کهولت سن نیست. من در شبانه روز حدود 15 تا 16 ساعت کار می‌کنم.

به گزارش مهر، حسن رحیم‌پور ازغدی دیگر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چندی پیش از عضویت در این شورا استعفا کرده است.