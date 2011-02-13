دکتر یحیی قاعدی درباره کتابهای آماده چاپش به خبرنگارمهر گفت: چند کتاب ترجمهای آماده چاپ از لیپمن درحوزه فلسفه برای کودکان دارم. یکی "شیوه گسترش رُویه علمی" لیپمن است که از شیوه فلسفیای که ما میتوانیم به گسترش علمی دست یابیم بحث میکند.
عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم درباره این کتاب گفت: این کتاب یک مجموعه است. یکی کاوشگری علمی است و بیشتر هدفش این است که چگونه میتوانیم به کودکان یاد دهیم تا پژوهشگران و کاوشگران علمی به شیوه فلسفی دربیایند. زیرا اینها جزو درس فلسفه برای کودکان است که انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آن را منتشر میکند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه برای کودکان درادامه اظهارداشت: کتاب دیگر "شگفتی در دنیا" است که از لیپمن است و مترجم آن بنده و همکاران هستیم. اینجا هم بحث همین است که چطور میتوانیم به بچهها کمک کنیم که طبیعت را به شیوه فلسفی بکاوند. یعنی این ادعا وجود دارد که فلسفه در پس همه رشتههای تحصیلی وجود دارد. ادعای نویسنده در این کتاب و قصد ما بر این است که بچهها را تا آنجا ببریم که بتوانند وارد حوزه علمی بشوند.
قاعدی ازدردست تألیف داشتن چند کتاب دیگر از جمله: "روشهای تحقیق در فلسفه"، "فلسفه و تعلیم و تربیت"، "مبانی فلسفی برنامه درسی" و "اصول برنامهریزی آموزشی" خبرداد.
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