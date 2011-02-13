دکتر یحیی قاعدی درباره کتابهای آماده چاپش به خبرنگارمهر گفت: چند کتاب ترجمه‏ای آماده چاپ از لیپمن درحوزه فلسفه برای کودکان دارم. یکی "شیوه گسترش رُویه علمی" لیپمن است که از شیوه فلسفی‌‏ای که ما می‏توانیم به گسترش علمی دست یابیم بحث می‏کند.

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم درباره این کتاب گفت: این کتاب یک مجموعه است. یکی کاوشگری علمی است و بیشتر هدفش این است که چگونه می‏توانیم به کودکان یاد دهیم تا پژوهشگران و کاوشگران علمی به شیوه فلسفی دربیایند. زیرا اینها جزو درس فلسفه برای کودکان است که انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آن را منتشر می‎کند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه برای کودکان درادامه اظهارداشت: کتاب دیگر "شگفتی در دنیا" است که از لیپمن است و مترجم آن بنده و همکاران هستیم. اینجا هم بحث همین است که چطور می‏توانیم به بچه‏ها کمک کنیم که طبیعت را به شیوه فلسفی بکاوند. یعنی این ادعا وجود دارد که فلسفه در پس همه رشته‏های تحصیلی وجود دارد. ادعای نویسنده در این کتاب و قصد ما بر این است که بچه‏ها را تا آنجا ببریم که بتوانند وارد حوزه علمی بشوند.

قاعدی ازدردست تألیف داشتن چند کتاب دیگر از جمله: "روشهای تحقیق در فلسفه"، "فلسفه و تعلیم و تربیت"، "مبانی فلسفی برنامه درسی" و "اصول برنامه‌ریزی آموزشی" خبرداد.