به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته سخنگوی شرکت VsTIOM که برای اجرای این مطالعه به آمارگیری پرداخته است از هر سه روس یک نفر فکر می کند که خورشید به دور زمین در حرکت است.

بر اساس گزارش این تحقیقات 32 درصد از روسها باور دارند زمین مرکز سامانه خورشیدی است، 55 درصد معتقدند که تمامی مواد رادیواکتیو ساخته دست بشر هستند و 29 درصد باور دارند انسانهای اولیه زمانی بر روز زمین زندگی می کرده اند که دایناسورها هنوز زنده بوده اند. همچنین در این مطالعه آمده است که احتمال اعتقاد داشتن به استدلالهای غلط علمی در میان زنان بیشتر از مردان است.

برای اجرای این تحقیق نظر هزار و 600 نفر در سراسر روسیه درباره پدیده های مختلف علمی پرسیده شد. درصد خطای این تحقیق 3.4 درصد اعلام شده است. به گفته "اولگا کمنچوک" سخنگوی این شرکت، نتیجه این تحقیقات بسیار متحیر کننده بوده و نشاندهنده سطح پایین آموزش در روسیه است.

این طور به نظر می آید که مردم در صورتی که آنچه در مدرسه آموخته اند را مورد استفاده روزانه قرار ندهند، این اطلاعات از ذهنشان پاک خواهد شد.

تحقیقاتی مشابه در میان آمریکایی ها نیز نتایج شگفت انگیزی را در پی داشت. سوالات این دو تحقیق شباهت زیادی با یکدیگر داشتند:

72 درصد از آمریکایی ها تایید می کنند که زمین به دور خورشید در حرکت است. 63 درصد از آنها معتقدند تمامی مواد رادیو اکتیو ساخته دست بشر نیست و در نهایت 59 درصد از آمریکایی ها با این فرضیه علمی که انسانهای اولیه و دایناسورها با هم در یک زمان زندگی نمی کرده اند، موافق هستند.