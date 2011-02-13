پیروزی مردم مصر امید بخش و افتخار آفرین است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس پس از اقامه نماز شکر درسخنانی درجمع نمایندگان گفت: پیروزی عزت بخش ملت مجاهد، هوشمند و دین باور مصر بر فرعون عصر که از حمایت تمام عیار امریکا و صهیونیست ها در منطقه و مزدوران آنها برخوردار بود و بیش از سه دهه سرنوشت این ملت مبارز را در دست داشت، برای امت اسلام در سراسر جهان به ویژه ملت بزرگوار ایران، امیدبخش و افتخارآفرین است.

وی افزود: ملت بزرگوار ما بر اساس آموزه‌های دینی و آموزه‌های حیات‌بخش پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت آن بزرگوار و در پرتو الهام از رهنمودهای عزت ‌بخش رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی، حمایت خود را از این انقلاب بزرگ و قیام ملت عزیز مصر و ملل اسلامی اعلام می دارد.

ابوترابی فرد گفت: این پیروزی عزت‌بخش را تبلور آموزه‌های دینی می دانیم و معتقدیم در هر نقطه از جهان اسلام که آموزه‌های دینی عملی شود، قطعاً جایی برای نظام استبداد و سلطه و امریکا و رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه این نهضت را در چهره نورانی انقلاب اسلامی ایران مشاهده کردیم افزود: اسلام در جمهوری اسلامی ایران که کشور اهل بیت پیامبر (ع) است و در جاهای دیگر درخشید و نماد اسلام را نمایان کرد و با این ابزارها بود که ملل اسلامی در حال پیروزی بر استکباریون هستند.

نایب رئیس اول مجلس گفت: امروز در سایه فریاد بلند امام راحل که در چهره نورانی رهبر معظم انقلاب اسلامی و خلف صالح او تجلی یافته، روز بیداری امت اسلامی و روز درخشش اسلام و بازگشت به آموزه های دینی است.

وی افزود: این حرکت عزت ‌بخش که امروز در سراسر دنیای اسلام مشاهده می شود و به بیان رهبر معظم انقلاب، خاورمیانه جدید خاورمیانه اسلام است، با شناخت واقعی از دشمن همراه است.

ابوترابی فرد تصریح کرد: امروز دیگر، ملل اسلامی توجهی به مزدوران و جیره خواران امریکا و غرب ندارند و دشمن واقعی را نظام سلطه به سرکردگی امریکای جهان‌خوار است می دانند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه راه حیات‌بخش امام خمینی (ره)، با تکیه بر خدای متعال و اعتماد به ملت ایران و ملل عراق، لبنان و فلسطین و مردم مظلوم غزه و مصر، رویاروی نظام سلطه ایستاده است.

نایب رئیس اول مجلس گفت: خطبه های راهگشای حضرت امام (ره) و بیانات رهبر فرزانه در طول تاریخ بیانگر این اعتماد راستین به امت اسلام است و می بینیم این اعتماد بر حق مبتنی است.

ابوترابی فرد افزود: امت اسلام، امریکا را هدف قرار داده است؛ این است که امروز امریکا در منطقه جایی ندارد و پایگاه های او یکی پس از دیگری سقوط می کند.

وی با بیان اینکه این راه تا اقتدار و عزت تمام عیار امت اسلام و محو قدرت شیطانی امریکا در منطقه ادامه خواهد یافت اضافه کرد: امیدواریم در آسیا و جهان نیز شاهد ادامه این پیروزی‌ها باشیم.

ابوترابی فرد گفت: آمریکا و مزدوران او و رژیم صهیونیستی قطعاً با این بیداری امت اسلام، هیچ جایگاهی در خاورمیانه اسلامی نخواهند داشت.

نایب رئیس اول مجلس در ادامه اظهار داشت: ملت اسلام با الهام از ایران اسلامی به این واقعیت دست یافته که رمز پیروزی در کنار آموزه‌های دینی و قرآن، وحدت کلمه است.

وی با اشاره به حضور همه نمایندگان در این راهپیمایی به ویژه نمایندگان اقلیت‌های دینی افزود: امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک صف مشترک و جبهه واحد سامان داده‌اند، همان گونه که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، سیره رسول اعظم (ص)، رمز وحدت اسلام است.

ابوترابی فرد گفت: امت اسلام و ملت مصر در کنار ملل فلسطین، ایران، عراق و ترکیه و مردم مظلوم غزه و همه با هم یک صف واحد دارند.

نایب رئیس اول مجلس اظهار داشت: امریکا بداند امروز اسلام و سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، رمز وحدت کلمه امت اسلام است و ما این راه را با این وحدت کلمه تا پیروزی نهایی ادامه می دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درسی که امت اسلام از جمهوری اسلامی ایران گرفته این است که مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه که در سایه آموزه‌های دینی تحقق می یابد، باید اجرا شود.

ابوترابی فرد افزود: ملت مصر قطعاً تا استقرار نظام سیاسی برآمده از مردم آگاه و دین باور خود، ‌از پای نخواهد نشست.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت سیاسی، دفاعی و فرهنگی برتر برآمده از اراده سیاسی ملل منطقه، همواره از ملل اسلامی به ویژه ملت مصر حمایت خواهد کرد.

ابوترابی فرد ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد استقرار حکومت برآمده از اراده ملت مصر بر اساس آموزه‌های دینی در این کشور باشیم.