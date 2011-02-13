56 هزار داوطلب خوزستانی در آزمون کارشناسی ارشد رقابت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعداد داوطلبان را به تفکیک جنسیت در استان خوزستان شامل 27 هزار و 988 زن و 27 هزار و 804 مرد اعلام کرد و افزود: آزمون کارشناسی ارشد در شهرستانهای اهواز، خرمشهر و دزفول برگزار می شود.

محمدعلی فیروزی ادامه داد: در اهواز دانشگاه های شهید چمران و آزاد، در خرمشهر دانشگاه علوم وفنون دریایی و در شهرستان دزفول دانشگاه های صنعتی جندی شاپور و آزاد مجری برگزاری آزمون کارشناسی ارشد هستند.



به گفته وی، در اهواز 27 هزار و 458 نفر در حوزه آزمون دانشگاه شهید چمران و 13 هزار و 654 نفر در دانشگاه آزاد در شش نوبت صبح و عصر در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری به رقابت در آزمون کارشناسی ارشد می پردازند.



عضو هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش صادر شده و لازم است داوطلبان نسبت به اخذ پرینت کارت خود اقدام کنند ضمن اینکه زمان و مکان برگزاری آزمون هر داوطلب بر روی کارت وی درج شده است.



فیروزی یادآور شد: مرکز رفع نقص در محل مجتمع کلاسهای درسی دانشگاه شهید چمران واقع در جنب پل پنجم آماده ارائه خدمات و رفع نواقص احتمالی کارت شرکت‌کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد در حوزه های شهرستان اهواز است.



وی تاکید کرد: داوطلبان برخی رشته های کارشناسی ارشد باید دو نوبت آزمون دهند از این رو لازم است دو بار از کارت ورود به جلسه خود پرینت تهیه کنند.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: داوطلبان علاوه بر کارت ورود به جلسه باید اصل کارت ملی یا شناسنامه عکسدار خود را همراه داشته باشند و از آوردن وسایل غیرضروری جدا خودداری کنند.



فیروزی گفت: در تاریخهای برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، صبح ها از ساعت هفت و 30 دقیقه و بعدازظهرها از ساعت 14 درهای اصلی ورودی به محل برگزاری آزمون بسته خواهد شد و لازم است داوطلبان حداقل یک ساعت پیش از آغاز آزمون در محل حضور داشته باشند.



وی یادآور شد: همچون سال گذشته سئوالها خصوصی سازی شده و داوطلبان باید توجه داشته باشند که حتما برگ پرسشنامه مربوط به خود را دریافت کنند.