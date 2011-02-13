طرح هادی در 75 روستای خراسان جنوبی در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قاسم تنها صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون طرح هادی 75 روستای استان در دست اجرا است، اظهار داشت: از این تعداد پنج طرح جدید و 70 طرح نیمه تمام است.

وی با اشاره به اینکه تهیه طرح هادی در تمام روستاهای بالای 50 خانوار استان انجام شده است، عنوان کرد: تاکنون طرح هادی در 175 روستای استان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر 514 طرح هادی تهیه شده که 416 طرح در روستاهای بالای 50 خانوار و مابقی در روستاهای کمتر از 50 خانواره است .

به گفته وی تهیه و اجرای طرح هادی روستایی از سال 1366 طبق قانون، یکی از وظایف این نهاد انقلابی است که تاکنون توانسته برای بیش از 96 درصد روستاهای بالای 50 خانوار کشور طرح هادی تهیه کند .

تنها از افزایش چشمگیر این سهم در خراسان جنوبی به ویژه در دولت نهم و دهم، خبر داد و افزود: در این زمینه شاخص تهیه طرح ها از 5/9 درصد در پایان سال 1383 به 100 درصد در سال گذشته رسیده است .

وی بر بهره گیری از دهیاران توانمند استان برای عملیات اجرای طرح های هادی روستایی تاکید کرد و بیان داشت: در جهت تقویت نقش دهیاران در توسعه روستایی، بنیاد ضمن برگزاری دوره های آموزشی و ارزیابی ظرفیت های محلی نسبت به استفاده از توان نیروهای دهیاران توانمند در اجرای طرح های هادی، برنامه ریزی شده است .

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: به موجب ماده 11 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مقرر شده، که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه طرح هادی تمامی روستاهای بالای 20 خانوار کشور را تا پایان برنامه پنجم تهیه واجرا کند.

تنها با بیان اینکه در جهت تقویت نقش دهیاران در توسعه روستایی این بنیاد ضمن برگزاری دوره های متعدد آموزشی برای دهیاران استان با توجه به بررسیهای انجام شده و ارزیابی ظرفیتهای محلی نسبت به استفاده از توان نیروهای دهیاران توانمند در اجرای طرحهای هادی اقدام کرده است، یادآور شد: در این راستا در تعدادی از روستاها که دهیاران نسبت به تشکیل شرکت تعاونی مبادرت کرده اند، عملیات اجرای طرح هادی از سوی این نهاد به آنها محول شده است.