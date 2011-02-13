محرومیت سرمربی تیم بانوان ملوان و احتمال کسر امتیاز از فولاد ماهان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیدار دو تیم شن سا اراک و ملوان بندر انزلی از سری رقابتهای لیگ برتر بانوان درحالی نیمه تمام ماند که سرمربی تیم ملوان بندرانزلی تیم خود را در دقیقه 88 از بازی بیرون کشید و اجازه ادامه بازی را به بازیکنان خود نداد. بر این اساس کمیته انضباطی به استناد ماده 30 آئین نامه کمیته انضباطی نتیجه را 3 بر صفر به سود تیم شن سا اراک اعلام کرد و تیم ملوان بندر انزلی را به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.



همچنین مریم ایراندوست سرمربی تیم ملوان بندر انزلی با صدرو قرار دستور موقت تا اطلاع ثانوی ازهمراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات محروم بوده و باید روز شنبه 7 اسفند ماه درمحل کمیته انضباطی حضور یابد.

جریمه و محرومیت برای بازیکن تیم داماش گیلان

دیدار دو تیم داماش گیلان و مقاومت شهید سپاسی درحالی 23/10/89 از سری رقابتهای لیگ دسته اول برگزارشد که محمدرضا مهدوی بازیکن تیم داماش گیلان به داورمسابقه توهین و اقدام به هل دادن وی کرد. بر این اساس وی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و حضور درمسابقات رسمی و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. محرومیت فوق از تاریخ صدور این دادنامه به مدت 6 ماه با تعلیق مواجه می گردد.



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