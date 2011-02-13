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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

کمیته انضباطی اعلام کرد:

محرومیت سرمربی تیم بانوان ملوان و احتمال کسر امتیاز از فولاد ماهان

محرومیت سرمربی تیم بانوان ملوان و احتمال کسر امتیاز از فولاد ماهان

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از محرومیت سرمربی تیم فوتبال بانوان ملوان بندر انزلی و احتمال کسر امتیاز از تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیدار دو تیم شن سا اراک و ملوان بندر انزلی از سری رقابتهای لیگ برتر بانوان درحالی نیمه تمام ماند که سرمربی تیم ملوان بندرانزلی تیم خود را در دقیقه 88 از بازی بیرون کشید و اجازه ادامه بازی را به بازیکنان خود نداد. بر این اساس کمیته انضباطی به استناد ماده 30 آئین نامه کمیته انضباطی نتیجه را 3 بر صفر به سود تیم شن سا اراک اعلام کرد و تیم ملوان بندر انزلی را به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین مریم ایراندوست سرمربی تیم ملوان بندر انزلی با صدرو قرار دستور موقت تا اطلاع ثانوی ازهمراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات محروم بوده و باید روز شنبه 7 اسفند ماه درمحل کمیته انضباطی حضور یابد.

جریمه و محرومیت برای بازیکن تیم داماش گیلان
دیدار دو تیم داماش گیلان و مقاومت شهید سپاسی درحالی 23/10/89 از سری رقابتهای لیگ دسته اول برگزارشد که محمدرضا مهدوی بازیکن تیم داماش گیلان به داورمسابقه توهین و اقدام به هل دادن وی کرد. بر این اساس وی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و حضور درمسابقات رسمی و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. محرومیت فوق از تاریخ صدور این دادنامه به مدت 6 ماه با تعلیق مواجه می گردد.
 
احتمال کسر امتیاز از تیم فولادماهان سپاهان
کمیته انضباطی، باشگاه فولاد ماهان را موظف به حل اختلافات سید مهدی ابطحی کرد و به این باشگاه به مدت یک هفته فرصت دارد تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد درغیراین صورت به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی وکسر امتیاز محکوم خواهد شد .
کد مطلب 1252517

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