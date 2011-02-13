به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیدار دو تیم شن سا اراک و ملوان بندر انزلی از سری رقابتهای لیگ برتر بانوان درحالی نیمه تمام ماند که سرمربی تیم ملوان بندرانزلی تیم خود را در دقیقه 88 از بازی بیرون کشید و اجازه ادامه بازی را به بازیکنان خود نداد. بر این اساس کمیته انضباطی به استناد ماده 30 آئین نامه کمیته انضباطی نتیجه را 3 بر صفر به سود تیم شن سا اراک اعلام کرد و تیم ملوان بندر انزلی را به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
همچنین مریم ایراندوست سرمربی تیم ملوان بندر انزلی با صدرو قرار دستور موقت تا اطلاع ثانوی ازهمراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات محروم بوده و باید روز شنبه 7 اسفند ماه درمحل کمیته انضباطی حضور یابد.
کمیته انضباطی اعلام کرد:
محرومیت سرمربی تیم بانوان ملوان و احتمال کسر امتیاز از فولاد ماهان
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از محرومیت سرمربی تیم فوتبال بانوان ملوان بندر انزلی و احتمال کسر امتیاز از تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دیدار دو تیم شن سا اراک و ملوان بندر انزلی از سری رقابتهای لیگ برتر بانوان درحالی نیمه تمام ماند که سرمربی تیم ملوان بندرانزلی تیم خود را در دقیقه 88 از بازی بیرون کشید و اجازه ادامه بازی را به بازیکنان خود نداد. بر این اساس کمیته انضباطی به استناد ماده 30 آئین نامه کمیته انضباطی نتیجه را 3 بر صفر به سود تیم شن سا اراک اعلام کرد و تیم ملوان بندر انزلی را به پرداخت 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
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