جعبه موسیقی مجهز به پانل خورشیدی فتوولتائیک

به گزارش خبرگزاری مهر، برای افرادی که ماندن در هوای آزاد را دوست دارند و بیشتر وقت خود را در طبیعت می گذرانند هیچ چیز بهتر از گوش دادن به یک موسیقی مورد علاقه با کیفیت بالا نیست اما شارژ باتری دستگاههای پخش کننده قابل حمل موسیقی مسئله ای است که می تواند در محیطهای باز به یک مشکل تبدیل شود.

در این راستا یک شرکت کننده جعبه های موسیقی، دستگاهی به نام Solar Sound 2 را عرضه کرده که مجهز به پانل خورشیدی و اتصال بلوتوث است.

این دستگاه که محصول شرکت Devotec Industries است همانند سایر دستگاههای قابل حمل از جمله "آی- فن"، "آی- پد"، "آی- پاد" و تلفنهای همراه هوشمند از پروتکلهای A2DP و AVRCP فناوری بلوتوث حمایت می کند و بنابراین می توان تمام این دستگاهها را از راه بلوتوث به این جعبه موسیقی وصل کرد.

این جعبه قادر است با توان 2 وات برای هر بلندگو و در مجموع، انرژی 4 وات موسیقی انتخابی کاربر را بدون نیاز به سیم و منبع انرژی الکتریکی پخش کند.

Solar Sound 2 دارای یک پانل خورشیدی فتوولتائیک با راندمان بسیار بالا است که قادر است باتری لیتیومی 1600 میلی آمپری یکپارچه دستگاه را شارژ کند.

براساس گزارش engadget، کاربر می تواند پخش موسیقی را تنها با استفاده از کنترل کننده های مجازی که بر روی صفحه نمایشگر لمسی جعبه موسیقی نمایان می شوند کنترل کند.

این دستگاه دارای یک ورودی مینی جک 3.5 میلیمتری برای پخش موسیقی از طریق هدفن است. قیمت Solar Sound 2 برابر با 87.13 دلار است.