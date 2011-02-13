مجوز 9 کانون آگهی و تبلیغات در مشهد ابطال شد

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، گفت: طبق تبصره ماده 8 آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات هرگونه تغییر در مدیریت یا تغییر مکان این مراکز با اداره ارشاد شهرستان باید هماهنگ شود و همچنین بر اساس ماده 19 دارندگان پروانه اگر بعد از شروع فعالیت یک سال از ادامه کار خود داری یا فعالیتی نداشته باشند پروانه آنها ملغی تلقی می شود.

وی گفت: به استناد همین قانون 9 کانون آگهی و تبلیغات در مشهد ابطال شد.

وی تاکید کرد: کانون آگهی و تبلیغات رسانه برتر، آبنوس، مشهد شکوفا، دلتا، تاش توس، آریانا، آرمان برتر و فرا فیلم، 9 کانون ابطال شده است.

وی با اشاره به بروز برخی مشکلات اجتماعی ناشی از فعالیت غیرقانونی اشخاص فاقد مجوز در حوزه تبلیغات و لزوم رعایت کامل قوانین گفت: براساس قانون کانون‌های تبلیغاتی قبل از اجرا و نمایش طرح‌های تبلیغاتی، مجوز لازم بر اساس قانون باید از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد اخذ گردد و بدین ترتیب از نمایش طرح‌های تبلیغاتی که مغایر با اخلاق و ارزش‌های فرهنگی و عرفی جامعه است، جلوگیری می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: از ابتدای سال جاری 57 کانون آگهی و تبلیغات در مشهد مجوز فعالیت اخذ دریافت کرده اند.

