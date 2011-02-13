ثبت نام دوباره کنکور سراسری 90 از فردا/ دوم اسفند آخرین فرصت کنکوریها

به گزارش خبرنگار مهر، آن دسته از متقاضیانی که به هر دلیل در تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت نام موفق به ثبت نام در آزمون سراسری سال 90 نشده‌اند می‌توانند از 25 بهمن تا دوم اسفندماه با مراجعه به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

همچنین بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که ثبت نام کرده‌اند اما موفق به اعلام علاقمندی خود به دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی نشده‌اند نیز می‌توانند در تاریخ مقرر نسبت به وارد کردن اطلاعات خود اقدام کنند.

آن دسته از متقاضیان که علاقمند به شرکت در گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی بوده اما علاقه ‌مندی خود را در مرحله ثبت نام اعلام نکره‌اند، تنها تا دوم اسفند فرصت دارند با مراجعه به سایت سازمان سنجش گزینه‌های مورد نظر خود را تکمیل کنند.

گروهی از داوطلبان کنکور سال 90 که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام کرده‌اند می‌توانند به منظور اطمینان از اطلاعات ثبت نامی خود به سیستم ویرایش اطلاعات ثبت نامی که از 25 بهمن ماه تا اسفندماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت، مراجعه و پس از مشاهده اطلاعات ثبت نامی در صورت لزوم نسبت به ویرایش اطلاعات بر اساس دستورالعمل مندرج در سایت اقدام کنند.

به گزارش مهر، پیش از این 948 هزار داوطلب در کنکور سراسری سال 90 ثبت نام کرده‌اند.