به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان، در جمع فرماندهان پیشکسوت آماد و پشتیبانی این نیرو در دوران دفاع مقدس، تعدادی از خانواده های معظم شهدا و فرماندهان و معاونین و مسئولین ستاد نزاجا ضمن تقدیر از دستاوردهای این نیرو در بخش های مختلف گفت: پس از حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001، فضای نظامی جهان وارد فاز جدیدی شده است.

وی تصریح کرد:هم اکنون نوع تهدیدات نظامی دشمنان نسبت به جنگ های چند دهه گذشته تفاوت های بسیاری کرده است. امروزه دشمنان ایران اسلامی به فکر راهکارهای جدیدی هستند تا به کشورمان آسیب برسانند. بنابراین ما نیز برای دفاع از کیان و عزت کشور و مقابله با هر گونه تهدید باید برنامه ریزی درست و اصول یار در دستور کار خود قرار دهیم تا در صورت بروز هر گونه خطر احتمالی، نیروهای نظامی کشور از آمادگی کاملی جهت دفاع از کشور برخوردار باشند.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر توسعه و بالا بردن سطح توان نظامی در دستور کار نیروی زمینی ارتش قرار گرفته است. هم اکنون این نیرو آمادگی دارد که به هر گونه تهدید نظامی پاسخی قاطع دهد. لازمه این امر این است که سامانه لجستیک، عملیات، اطلاعات، نیروی انسانی و ... نزاجا با تکنولوژی روز جهان هماهنگ و همگام باشد چرا که هر نیرویی که از تحولات نظامی پیشرفته عقب بماند، محکوم به فنا خواهد بود.

امیر سرتیپ پوردستان در ادامه سخنان خود به نقش و توان سامانه لجستیک در طول هشت سال دفاع مقدس نیز اشاره کرد و گفت: سامانه لجستیکی نیروی زمینی ارتش در طول دوران دفاع مقدس خوش درخشید اگر توان و اقتدار لجستیکی نیروی زمینی ارتش در جنگ تحمیلی نبود هیچگاه در طول آن روزها ده ها میلیون تن گلوله و آتش بر سر نیروهای متجاوز عراقی ریخته نمی شد.

به گفته وی طی سالهای پس از جنگ از تمامی یگان های نظامی در هر رسته ای سخن به میان آمده است اما تا به امروز هیچ شخص خاصی در خصوص سامانه لجستیکی نیروی زمینی ارتش سخنی به زبان نیاورده است. به عنوان مثال می توان به نقش موثر و قاطع این سامانه در عملیات بین المقدس اشاره نمود که در نتیجه درخشان این عملیات و آزادسازی خرمشهر تاثیر بسزایی داشته است.