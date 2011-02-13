برترینهای مسابقات قایقرانی خوزستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رقابتهای آبهای آرام استان در سه رده سنی، به مناسبت دهه فجر در اهواز برگزار شد که در مسافت هزار متر در رده سنی بزرگسالان مرتضی غضنفرپور توانست مقام‌ نخست را به خود اختصاص دهد و مجتبی ورمزیار و شهریار نظارت نیز دوم و سوم شدند.

همچنین در مسافت 500 متر سیدعلیرضا حسینیان قهرمان شد، صادق سخیراوی و مجتبی ورمزیار نیز عناوین دوم و سوم را کسب کردند. در مسافت 200 متر نیز احساس طیبی نیا توانست به مقام اول دست یابد؛ مجتبی‌ ورمزیار و صادق سخیراوی نیز دوم و سوم شدند.



در رده سنی امیدها نیز در مسافت هزار متر سعید روغنی توانست به قهرمانی دست یابد. دانیال علایی و محمد سخیراوی نیز دوم و سوم شدند. در 500 متر نیز سعید روغنی باز هم به مقام نخست رسید. دانیال علایی و محمد سخیراوی نیز به ترتیب همانند مسافت هزار متر، دوم و سوم شدند.



همچنین در 200 متر دانیال علایی به مقام‌ نخست دست یافت، محمد سخیراوی و محمدرضا مرادی مهر نیز عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. مسابقات آب های آرام استان در رده سنی جوانان نیز برگزار شد و محمد ابولی توانست در مسافت هزار متر به مقام قهرمانی دست یابد. علی‌زهیری و محمدامین یلالی نیز دوم و سوم شدند.

در مسافت 500 متر و 200 متر نیز محمد ابولی توانست به مقام قهرمانی در این دو مسافت دست یابد. محمد فضیلت پور و محمدامین یلالی نیز در دو مسافت 500 و 200 متر عناوین دوم و سوم را کسب کردند.



همچنین مسابقات آبهای خروشان در مسافت دو کیلومتر در سطح استان برگزار شد و فرید نیک درست توانست به مقام قهرمانی دست یابد. فرزاد کرامت، عبدالخالق احمدی، سلیم صیفی، مسعود چاوشی و رضا حصیرچی نیز عناوین دوم تا ششم را به خود اختصاص دادند.



همچنین در مسابقات روئینگ در مسافت هزار متر رضا ذبیحی توانست عنوان نخست را به خود اختصاص دهد. فرزاد کرامت و طارخ ابن قاسم نیز دوم و سوم شدند. در مسافت 500 متر نیز طارخ ابن قاسم توانست به مقام‌ قهرمانی دست یابد. همچنین فرزاد کرامت و رضا ذبیحی عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.