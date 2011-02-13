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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

روسای پنج هیئت ورزش‌های دانشگاهی کشور انتخاب شدند

روسای پنج هیئت ورزش‌های دانشگاهی کشور انتخاب شدند

انتخابات رؤسای هیئت‌های ورزشهای دانشگاهی در پنج استان یزد، خوزستان، اردبیل، یاسوج و فارس به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دوره انتخابات هیئت‌های ورزش‌های دانشگاهی در استان یزد حسین هژبر به عنوان رئیس هیأت استان انتخاب شد. در انتخابات استان خوزستان که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، بیژن رضائیان به عنوان رئیس هیأت مشخص شد.

در استان اردبیل که به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد نادر پرستار از دانشگاه آزاد به عنوان رئیس هیئت استان انتخاب شد. در پایان انتخابات استان کهکیلویه و بویراحمد خانم حاتمی از دانشگاه پیام نور به عنوان اولین رئیس هیئت ورزشی خانم و رئیس هیأت استانی انتخاب شد و در استان فارس که به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار شد فرهاد دریانوش به عنوان رئیس هیئت ورزشی استان فارس انتخاب شد.

کد مطلب 1252524

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