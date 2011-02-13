رئیس کارگروه شبکه آزمایشگاهی علمی در استان مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دکتر دکتر محمدمهدی نژادنوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر جهانبخش رئوف معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه مازندران به عنوان رئیس کارگروه شبکه شاعا در استان مازندران منصوب شد.

هدف از ایجاد شبکه سراسری آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) تهیه شناسنامه و ایجاد بانک اطلاعاتی از آزمایشگاه‌ها، برای استفاده بهینه از تجهیزات گران ‌قیمت آزمایشگاهی و جلوگیری از موازی‌کاری در خرید تجهیزات و ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققین و پژوهشگران از تجهیزات و ظرفیت‌های موجود آزمایشگاهی کشور است.