احتمال منتفی شدن دیدار تیم ملی با اسکاتلند/ شبکه 3 یک اسپانسر را سکته داد!

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی فوتبال کشورمان هفته گذشته مقابل روسیه قرار گرفت و اتفاقا بازی زیبا و تماشاگرپسندی را به نمایش گذاشت البته فقط برای تماشاگران ورزشگاه زاید اسپورت ابوظبی و معدود بینندگان شبکه تلویزیونی جام جم!

وی در ادامه افزود: متاسفانه فدراسیون فوتبال دیدار به این مهمی را پخش نکرد تا مردم از تماشای یک مسابقه جذاب از تیم کشورشان محروم شوند و هم ما پروسه‌ای که برای برگزاری دیدارهای دوستانه در پیش گرفته بودیم با مشکل مواجه شود. با این شرایط دیگر نمی توانیم دیدار دوستانه‌ای برای تیم ملی ترتیب دهیم چرا که اسپانسرها تمایلی برای حمایت مالی از تیم ملی جهت برگزاری دیدار تدارکاتی از خود نشان نمی دهند.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: صداوسیما پیش از پخش برنامه 90 بیست و پنج دقیقه آگهی تبلیغاتی پخش می کند تا کسب درآمد کند. این موضوع ایرادی ندارد اما بهتر است مسئولان صدا و سیما قدری هم به فکر ما باشند، می دانید با عدم پخش زنده دیدار ایران - روسیه چه ضربه‌ای خوردیم؟! بهتر است دوستان قدری هم به فکر ما باشند. متاسفانه صدا و سیما علاوه بر محروم کردن مردم از تماشای هنرنمایی بازیکنان تیم ملی ایران باعث شد کمتر اسپانسری برای همکاری با فدراسیون ایران تمایل نشان دهد.

ترابیان خاطر نشان کرد: تیم ملی فوتبال اسکاتلند را برای برگزاری دیدار دوستانه در تاریخ 29 مارس 2011 (9 فروردین 1390) که یک روز فیفاست، مدنظر داشتیم و در این رابطه مذاکرات خوبی هم با فدراسیون فوتبال این کشور اروپایی داشتیم اما با توجه به اتفاقاتی که در دیدار با روسیه رقم خورد، دیگر اسپانسری برای حمایت مالی از دیدار دوستانه تیم ملی پیشقدم نمی شود.

وی افزود: اسپانسر دیدار دوستانه ایران و روسیه به دلیل عدم پخش زنده این بازی نزدیک به 400 هزار دلار ضرر کرده است. شاید باور نکنید اما متاثر از این موضوع یکی از مسئولان شرکتی که حامی مالی این بازی بوده است، سکته کرده و در بیمارستان بستری است. متاسفانه به تلاش فدراسیون فوتبال و بازیکنان تیم ملی که کم کم خود را به فوتبال دنیا معرفی کرده و شرایط را برای برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم‌های بزرگ دنیا مهیا می کنند، با کم توجهی و عدم پخش زنده مسابقه خط بطلان کشیده شد.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تاکید کرد: متاسفانه دیگر اسپانسرها جرات نمی کنند با تیم ملی ایران همکاری کنند، چرا که نمی توانند تابلویی به فروش برسانند و از امکانات پخش زنده مسابقه استفاده کنند.

وی در خصوص دیدار دوستانه تیم فوتبال امید کشورمان مقابل روسیه نیز گفت: رئیس فدراسیون فوتبال روسیه پیش و در حین نیمه اول بازی دوستانه تیم ملی با تیم این کشور کنار من نشسته بود. او با پیش زمینه فکری که از تیم ایران داشت در گفتگو با من مدام تاکید می کرد، بهتر است با تیمهای بزرگ دنیا بازی کنید تا فوتبال تان رشد و توسعه پیدا کند و خیلی فخر می فروخت.

ترابیان تصریح کرد: بازی که تمام شد، من رئیس فدراسیون فوتبال روسیه را دیدم و در حالیکه پیروزی تیم ملی نگاه او را به فوتبال ایران تغییر داده بود، برای برگزاری دیدار بین امیدهای فوتبال دو کشور اعلام آمادگی کردم که ایشان بصورت تلویحی این پیشنهاد را پذیرفت و گفت، این موضوع را در فدراسیون فوتبال روسیه بررسی کرده و در خصوص آن تصمیم گیری خواهیم کرد.