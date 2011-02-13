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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

نقد فیلمهای سینمایی "آسمان هشتم" و "گلچهره" در مشهد برگزار می شود

نقد فیلمهای سینمایی "آسمان هشتم" و "گلچهره" در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد گفت: نقد فیلم سینمایی آسمان هشتم با عنوان"شاخصه های سینمای دینی" و فیلم سینمایی گلچهره با عنوان "اصل میزانسن در کارگردانی" در مشهد برگزار می شود.

رضا کمال علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: این نشست تخصصی با حضور کارگردان و بازیگران این فیلم ها در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: ورک شاپ شاخصه های سینمای دینی درخصوص اکران فیلم سینمایی آسمان هشتم با حضور حسن نجفی، نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی آسمان هشتم و محمد کاسبی بازیگر این فیلم سینمایی امروز یکشنبه 24 بهمن ماه در سالن نسترن سینما هویزه مشهد برگزار می شود.

کمال علوی اظهار داشت: نشست فیلم سینمایی گلچهره همچنین با حضور وحید موسائیان کارگردان این فیلم سینمایی فردا دوشنبه ساعت 18 در سالن نسترن سینما هویزه مشهد برگزار می شود.

گفتنی است، فیلم گلچهره پنجشنبه گذشته در سینماهای سیمرغ، هویزه و آفریقا برای علاقمندان به هنر هفتم در مشهد به نمایش درآمد و با استقبال خوب مردم مواجه شد.
 

کد مطلب 1252527

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