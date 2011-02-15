به گزارش خبرنگار مهر در همدان، جمعی از کارشناسان حاضر در دهمین نمایشگاه تخصصی اسباب بازی، وسایل آموزشی، کمک آموزشی و لوازم کودک و نوجوان و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشی، دوچرخه و موتورسیکلت همدان با تاکید بر اینکه کودکان در سنین مختلف نیازهای متفاوتی دارند، معتقدند اگر به این نیازها در زمان خود پاسخی مناسب داده نشود کودکان مجبور به انجام رفتاری می شوند که به آنها تحمیل می‌شود.

امین سرآمد از کارشناسان حاضر در نمایشگاه با بیان اینکه این امر نهایتا در پس‌زمینه ذهنی کودکان به بارور شدن درخت‌ عقده‌های آنها می‌انجامد و در سرتاسر زندگی اثرات نامطلوب خود را برجای خواهد گذاشت، افزود: عکس این نکته نیز در تربیت کودکان صادق است.

خانواده ها اطلاعات خود را افزایش دهند

سرآمد افزود: خانواده‌ها نیازمند اطلاعات دقیق‌تری درباره فرزندان خود هستند تا بتوانند مناسب‌ترین اسباب‌بازی را برای کودکان خود فراهم کنند.

وی در خصوص یک نوع از عروسک های ارائه شده در نمایشگاه، اظهار داشت: عروسک‌های پولیشی علی رغم ظاهر نرم و غیرخشنی که دارند همواره با کرک‌های خود ریه‌های کودکان خردسال را تهدید می کنند اما همین عروسک‌ها برای کودکانی با سن بالاتر که آنها را به سمت صورت خود نزدیک نمی‌کنند می‌تواند بسیار مناسب باشد.

سرآمد درباره عروسک‌هایی که ظاهرا برای کودکان کم سن زیبا و مناسب هستند نیز گفت: این عروسک ها با وزن سنگین و قسمت‌های لبه‌دار و نوک‌تیز خود همواره باعث آسیب رساندن به کودکان می‌شوند.

اسباب بازی باید استعدادهای کودک را بارور کند

وی ادامه داد: علاوه بر این موارد ظاهری که خانواده‌ها باید در تهیه اسباب بازی مدنظر قرار دهند توجه به رنگ، جنس و کارکرد اسباب بازی برای کودکان نیز باید مورد توجه باشد و اسباب بازی باید به گونه‌ای انتخاب شود که هم لحظاتی مفرح را برای کودک پدید ‌آورد و هم منجر به بارور شدن استعدادها و توانایی‌های وی شود.

سرآمد با تاکید بر اینکه بسیاری از آموزش‌های مهم زندگی را می‌توان به واسطه انواع و اقسام اسباب‌بازی‌ها به کودکان ارائه داد، گفت: در همین راستا استانداردهای معینی برای گروه‌بندی انواع اسباب بازی متناسب با سنین مختلف وجود دارد که خانواده‌ها باید در انتخاب اسباب بازی آن را مدنظر قرار دهند.

پویا چاوشیان یکی دیگر از کارشناسان اسباب‌بازی حاضر در این نمایشگاه نیز اظهار داشت: اسباب بازی مانند وسیله‌ای است که از آن می‌توان کارکردهای گوناگونی را در راستای رشد استعدادهای کودکان استخراج کرد اما متاسفانه در برخی موارد خانواده‌ها با خریدهای خود، موارد استاندارد را لحاظ نمی‌کنند و نهایتا با نارضایتی اسباب‌بازی‌ها را در اختیار کودکان قرار می‌دهند.

خانواده ها مشاوران اصلی کودکان در انتخاب اسباب بازی هستند

چاوشیان با بیان اینکه یک اسباب‌بازی می‌تواند در جایی بسیار مناسب بوده و نتیجه بسیار مطلوبی را در ذهن و روان کودک برجای بگذارد و همان اسباب‌بازی می‌تواند در جایی دیگر مخرب عمل کند، افزود: خانواده‌ها که مشاوران اصلی کودکان در انتخاب اسباب‌بازی و استفاده از آن هستند باید به جای اینکه سلیقه خود را بر کودکان تحمیل کنند نیازهای کودک را سنجیده و متناسب با آن اسباب‌بازی‌ها را تهیه کنند.

چاوشیان با تاکید بر اینکه نوع انتخاب اسباب بازی ها در آینده کودکانشان تاثیر خواهد گذاشت و هر اسباب‌بازی می‌تواند مسیری تازه را در پیش پای کودکشان قرار دهد و در کامیابی و ناکامی آنها تاثیرگذار است، افزود: خوشبختانه در این دوره از نمایشگاه همدان کارشناسان مشاوری حضور دارند که خانواده‌ها را قبل از تهیه اقلام خود، راهنمایی‌هایی می کنند.

«دهمین نمایشگاه تخصصی اسباب بازی، وسایل آموزشی، کمک آموزشی و لوازم کودک و نوجوان» و «پنجمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشی، دوچرخه و موتورسیکلت» در همدان تا 29 بهمن ماه همه روزه از ساعت 10 صبح الی 19 پذیرای بازدیدکنندگان است.