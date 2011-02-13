محمدرضا عرب درباره شکلگیری فیلمنامه "ندارها" به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم توسط علیرضا طالبزاده به نگارش درآمده است. وی پیش از این فیلمنامه مجموعه تلویزیونی چون "صاحبدلان"، "دوران سرکشی" و... را نوشته است. من با طالب زاده قبلا در کارگاه فیلمنامهنویسی کانون همکلاس بودیم و طی این سالها با یکدیگر ارتباط داشتیم.
وی افزود: آقای طالبزاده ساخت فیلمهای "تابلو" و "من و شیطان" را در کارنامه دارد. وقتی از همان ابتدا فیلمنامه را خواندم بسیار من را جذب کرد و برای ساخت انگیزه دوباره در من ایجاد کرد. البته متن چند بار برای ساخت بازنویسی شد.
عرب درباره تفاوت "ندارها" با "آخرین ملکه زمین" کار قبلی وی عنوان کرد: این دو فیلم کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. این فیلم کاملا شهری و تمام لوکیشنهای آن در تهران فیلمبرداری شده است. در این فیلم تلاش کردم مباحث اجتماعی را به تصویر بکشم. بخشی از فیلمبرداری "آخرین ملکه زمین" در شهرستان و خارج از کشور انجام شد. داستان فیلم قبلی من با حادثه 11 سپتامبر آغاز میشود و در این کار پسزمینههای سیاسی دیده میشود. اما در "ندارها" یک فضای کاملا اجتماعی به تصویر کشیده شده است.
وی ادامه داد: "ندارها" متعلق به طبقه خاصی از جامعه نیست. کلیت داستان فیلم همان خلاصهای است که در مطبوعات به چاپ رسیده است: اون می گفت، خدا به هر کسی فرصت و لیاقت را نمی دهد که در حق دیگران خوبی کند... می گفت اشتباه ما از همین جا شروع شد... از اینکه وسوسه شدیم این فرصت را به زور از خدا بگیریم... ترجیح می دهم فعلا بیشتر این درباره موضوع فیلم صحبت نکنم.
عرب درباره ساختار این فیلم توضیح داد: فیلمنامه "ندارها" کاملا قصه گو است. اگر قرار باشد ساختار فیلم را هم کلاسیک دنبال کنیم، قطعا در حال تجربه کردن در تصویر هستیم. بستر کار کلاسیک است اما در آن دست به تجربه های تازه زدیم.
وی در ارتباط با حضور بازیگران در این فیلم عنوان کرد: من در تمام کارهایم ترکیب بازیگران را بر اساس تواناییهای بازیگران و نزدیکی آنها به نقش انتخاب میکنم. اگر قرار باشد 10 بار دیگر "آخرین ملکه زمین" را بسازم قطعا از قربان نجفی استفاده میکنم. چون معتقدم وی بهترین انتخاب برای نقش اصلی این فیلم است. در "ندارها" ترکیب بازیگران بر اساس تواناییهای انتخاب شده و هرگز به بحث جذب مخاطب فکر نکردم. در این فیلم 70 بازیگر حضور دارند و ما در 30 لوکیشن فیلمبرداری را دنبال کردیم. قطعا شما با فیلم متفاوتی روبرو خواهید شد.
عرب ادامه داد: تمام مخاطبین در طیفهای مختلف میتوانند به دیدن این فیلم بنشینند. به عقیده من و آقای طالبزاده "ندارها" میتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. متنهای قبلی طالبزاده در تلویزیون و سینما چنین شرایطی داشتند.
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فیلم سینمایی "ندارها" با بازی هانیه توسلی، پژمان بازغی، محسن تنابنده، مریم بوبانی و ...امروز ساعت 15:30 در سالن رسانهها روی پرده میرود.
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