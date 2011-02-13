تعویق نشست سازمان کنفرانس اسلامی در مصر/ درباره تغییرات هشدار داده بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "اکمل الدین احسان اوغلو" در گفتگو با روزنامه الحیات اظهار داشت: برگزاری نشست آتی سازمان کنفرانس اسلامی که مقرر بود در روز 15 مارس (24 اسفندماه) در شرم الشیخ مصر برگزار شود، به تعویق افتاده است.

وی تاکید کرد: موعد برگزاری این نشست در هماهنگی میان مصر و سازمان کنفرانس اسلامی در زودترین زمان ممکن اعلام می شود.

احسان اوغلو با اشاره به تحولات کنونی در مصر وتونس اظهار داشت: در کنفرانس مکه که در سال 2005 برگزار شد به طور اساسی مشکلات مردم جهان اسلام ریشه یابی شد. در آنجا بر ضرورت ایجاد یک حاکمیت پایدار و استوار، افزایش مشارکت سیاسی مردم و توسعه اجتماعی و اقتصادی تاکید شد.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در ادامه تاکید کرد: همچنین طی آن کنفرانس از کشورهای اسلامی خواسته شد که از مبالغه در مسائل دینی و افراط گرایی ایدئولوژیک اجتناب کنند.

احسان اوغلو در ادامه با اشاره به اینکه نمی توانیم چشم خود را به تحولاتی که در مصر و تونس اتفاق افتاده ببندیم، یادآور شد: بادهای تغییر در جهان اسلام به شدت وزیدن گرفته است و ما لحظاتی تاریخی را تجربه می کنیم که نمی توان درباره آینده پیش بینی انجام داد.

خاطر نشان می شود "عمر سلیمان" جمعه گذشته در بیانیه ای کوتاه از برکناری حسنی مبارک و اداره امور ملکتی توسط شورای عالی نیروهای مسلح مصر خبر داد. این مسئله پس از ادامه 18 روزه تظاهرات ملت مصر علیه رژیم مبارک محقق شده و مردم این کشور و اغلب کشورهای عربی در پی سقوط به جشن و شادی پرداختند.