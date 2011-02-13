"ملت بنفش" با "قابلمه و ملاقه" خواستار استعفای برلوسکونی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایتالیایی های عضو جنبش ضد "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر ایتالیا، موسوم به "ملت بنفش" با برگزاری تظاهراتی مقابل فرمانداری شهر رم و چند شهر دیگر خواستار استعفای نخست وزیر این کشور شدند.

ایتالیایی های مخالف برلوسکونی در رم و بیش از 40 شهر ایتالیا و اروپا بدون پرچم های حزبی و تاکید براینکه وابسته به هیچ حزب و گروهی نیستند، علیه نخست وزیر ایتالیا تظاهرات کرده و با شعار "اگر حالا نه، پس کی؟'"خواستار استعفای برلوسکونی شدند.

در این تظاهرات، که زنان حضور چشمگیری در آن داشتند با در دست داشتن ظروف آشپزخانه بویژه قابلمه و ملاقه و کوبیدن آنها به یکدیگر خواستار استعفای برلوسکونی شدند.

تظاهرات کنندگان در شهر رم با شعار "برلوسکونی مبارک جدید است، استعفا، استعفا" بار دیگر خواستار کناره دیگری برلوسکونی از قدرت شدند. مخالفان برلوسکونی تاکید کردند تا استعفای نخست وزیر به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

"جان فرانکو ماشا" یکی از اعضای این جنبش گفت: ما در تظاهرات روز شنبه مقابل استانداریها و بسیاری از اماکن نمادی کشور برای تاکید بر مخالفت خود در قبال نخست وزیر که نمی خواهد در دادگاه به سبب رسوایی های اخلاقی محاکمه شود و همچنین برای دفاع از قانون اساسی، وارد میدان شدیم.





وی افزود: ما برای دفاع از کرامت زنان وارد میدان شده ایم، کرامت زنانی که بطور مکرر در رسانه ها مورد توهین قرار می گیرند. ما نیز ایتالیایی هستیم و صدایمان باید شنیده شود. ما برای برقراری مجدد دموکراسی از دست رفته، با قدرت و از خود گذشتگی، به میدان آمده ایم. ما بطور صلح آمیز تظاهرات کردیم، اما با "دیگ و ماهیتابه" سر و صدا به راه انداخته ایم تا بگوییم برلوسکونی باید برود.

در همین رابطه امروز یکشنبه نیز زنان ایتالیایی در دهها شهر این کشور علیه برلوسکونی و با سرکردن شال های سفید رنگ به نشان دفاع از کرامت زنان دست به تظاهرات خواهند زد.