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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

انقلاب اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان بررسی شد

همایش "انقلاب اسلامی ایران؛ دستاوردها و پیشرفتها" به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در هتل پارکین باکو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنفرانس نخبگان، اندیشمندان، استادان دانشگاه و روشنفکران آذربایجان، نمایندگان NGO‌ها، نمایندگان رسانه‌ها، دکتر بهرامی سفیر و ابراهیم  نوری رایزن فرهنگی کشورمان حضور داشتند.

ابراهیم نوری رایزن فرهنگی ایران در باکو ضمن تبریک این ایام خجسته گفت: دهه فجر به عنوان عیدی برای ملتها و مردمان آزاده جهان است وسالگرد انقلاب اسلامی دل میلیونها انسان را در سراسر جهان شاد می‌کند.
 
سپس سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جهان بین دو قطب تقسیم شده بود که سرکرده قطب غرب امریکا و سرکرده قطب شرق آن اتحاد جماهیر شوروی بود.
 
سففیر کشورمان درآذربایجان در بخشی از سخنان خود با اشاره به روند پیروزی انقلاب اسلامی یاد آورشد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ابهت توخالی دولت امریکا و صهیونسیت‌ها شکست و شجاعت ملت ما با سرنگونی رژیم شاه نشان داد که ایرانیان هیچ ابایی از غرب ندارند.
 
دکتر فواد محمد اف  رئیس جمعیت سیمرغ  جمهوری آذربایجان در این کنفرانس ضمن تبریک این ایام گفت: ایران در سالهای اخیر در زمینه‌های فرهنگی و علمی پیشرفت های خوبی داشته است و ملت جمهوری آذربایجان از این پیشرفت ها بسیار خوشحال هستند.
 
فواد محمد اف یاد آورشد: دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان مشترکات زیادی دارند و باید تلاش کنیم در زمینه‌های علمی، فرهنگی و دینی روابط دو کشور گسترش یابد.
کد مطلب 1252538

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