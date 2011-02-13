آمار کاربران اینترنت در ایران/ اینترنت پرسرعت تنها برای 700 هزار نفر!

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران در تشریح وضعیت کنونی مخابراتی کشور اعلام کرد که در حال حاضر 28 میلیون کاربر اینترنت، 25 میلیون مشترک تلفن ثابت و 40 میلیون مشترک موبایل همراه اول در کشور وجود دارد.

این در حالی است که طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد پورت‌های ADSL واگذار شده در سطح کشور توسط گروه شرکت‌های ندا از مرز 700 هزار پورت گذشته که این آمار نشان می دهد این سرویس آنچنان که باید در سطح کشور فراگیر نشده است.

شرکتهای دارای پروانه خدمات انتقال داده ها ( PAP ) که موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه، بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند معتقدند که به دلیل عدم تامین پهنای باند مورد نیاز تنها 60 درصد از تعداد خطوط ADSL منصوب شده آنها به بهره برداری رسیده و در شرایط موجود اضافه شدن کاربر جدید باعث افت کیفیت ارائه این خدمات خواهد شد.

آخرین وضعیت شبکه مخابراتی کشور

طبق آخرین گزارش اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران در بخش فناوری اطلاعات هم اکنون 260 هزار پورت دسترسی دیتا دایر شده و تعداد شهرهای دارای شبکه انتقال اطلاعات معادل 1223 شهر است. همچنین تعداد کاربران اینترنت در سطح کل کشور معادل 28 میلیون کاربر اعلام شده است.

در همین حال شرکت مخابرات ایران آخرین تعداد مشترکان تلفن ثابت خود را 25 میلیون و 500 هزار مشترک و مشترکان همراه اول را 40 میلیون مشترک اعلام کرده است.

ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور معادل 34 درصد و ضریب نفوذ موبایل همراه اول 53 درصد است. همچنین یک هزار و 120 شهر و 52 هزار کیلومتر از جاده های اصلی کشور تحت پوشش شبکه موبایل همراه اول هستند.



نصب 19 هزار و 500 آنتن BTS از سوی همراه اول و برقراری ارتباط رومینگ بین الملل با 110 کشور و 266 اپراتور از دیگر آمارهای اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران است. علاوه بر این 38 هزار و 700 روستای کشور از شبکه همراه اول استفاده می کنند.



در بخش ارتباطات روستایی نیز در حال حاضر بیش از 53 هزار روستا دارای ارتباط مخابراتی و 10 هزار روستا نیز مجهز به خدمات ICT روستایی هستند. شبکه تلفن همگانی شهری با 240 هزار دستگاه و تلفن همگانی راه دور نیز با 185 هزار دستگاه در کشور دایر است.

اکثر کاربران از اینترنت دایل آپ استفاده می کنند

به گزارش مهر، طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد پورت‌های ADSL واگذار شده در سطح کشور توسط شرکت‌های PAP تا پایان 9 ماهه امسال از مرز 700 هزار پورت گذشته و این نشان می دهد که از 28 میلیون کاربر اینترنت در کشور تنها 700 هزار نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند.

طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات ضریب نفوذ اینترنت کشورها براساس میزان استفاده کاربران از اینترنت پرسرعت سنجیده می شود و دیگر اینترنت دایل آپ مطرح نیست. براین اساس کارشناسان معتقدند که توسعه یافتگی هر کشور نسبت به تعداد کاربران اینترنت پرسرعت آن سنجیده می شود و در کشوری مانند کره جنوبی بیش از 30 میلیون نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند که از این حیث کاربران ایرانی به یک صدم این مقدار هم نمی رسند.

در همین حال در بند (الف) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت تاکید شده به نحوی که تا سال دوم برنامه باید همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به شبکه ملی اینترنت متصل شوند و نیز تا پایان برنامه، 60 درصد خانوار‌ها و تمامی کسب‌ و ‌کار‌ها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است.

مدیر روابط عمومی گروه شرکتهای ندا در این رابطه به مهر گفت: اگر دولت می خواهد در برنامه پنجم توسعه به 12 میلیون پورت برسد و یا اگر اضافه شدن چند صد هزار مشترک به تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت کنونی تا آخر امسال مدنظر است باید حداقل 30 کیلوبیت پهنای باند برای هر مشترک درنظرگرفته شود.

ابوطالب برزگر با بیان اینکه اضافه کردن 300 هزار مشترک به شبکه فعلی نیازمند حدود 9 گیگابیت افزایش ظرفیت است خاطرنشان کرد: این مشکل با آوردن تنها دو STM16 به کشور حل نمی شود و نیاز به یک ظرفیت مازاد دارد. یعنی باید چند 10 گیگابیت باید به ظرفیت پهنای باند کل کشور اضافه شود.

اکثر کاربران ADSL تهرانی اند

فعالیت شرکتهای PAP در آذرماه امسال در مقایسه با آبان ماه از افزایش تنها 44 هزار پورت ADSL به آمار پورت‌های دایری در سطح کشور حکایت دارد. طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا آخر آذر ماه یک میلیون و 265 هزار و 27 پورت توسط شرکت‌های بخش خصوصی دارای پروانه PAP در کل کشور نصب شده که از این تعداد 734 هزار و 323 پورت توسط کاربران در حال بهره‌برداری است.

این آمار که به صورت ماهانه توسط رگولاتوری تهیه و در اختیار دارندگان پروانه ندا قرار می‌گیرد به جدول منصوبه - دایری شهرت دارد که منصوبه به معنی تعداد پورت‌های ADSL نصب شده در مراکز مخابراتی است و دایری، پورت‌هایی هستند که هم اکنون زیر بار رفته و کاربر از آن استفاده می‌کند.

به گزارش مهر، در استان تهران تا آخر آذر ماه امسال بیش از 20 هزار پورت به تعداد پورت‌های زیربار رفته اضافه شده که به این ترتیب آمار پورت‌های دایری واگذارشده توسط گروه شرکت های ندا در این استان تهران به 280 هزار و 279 پورت رسیده است.

آمار آذر ماه نشان می‌دهد که تعداد پورت‌های ADSL منصوبه شرکت‌های ندا در شهر تهران نیز 347 هزار و 333 پورت است که از این تعداد 240 هزار و 35 پورت در حال بهره‌برداری است. طبق این آمار از 20 هزار پورت دایری در استان تهران در آذر ماه، حدود 95 درصد آن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.

با این وجود هم اکنون بیش از 34 درصد از مردم از اینترنت دایل آپ با سرعت حدود 56 کیلوبیت بر ثانیه استفاده می کنند و سهم اینترنت پرسرعت در ایران - حدود 700 هزار نفر - بسیار ناچیز است اما بر مبنای اهداف درنظر گرفته شده برای برنامه پنجم توسعه کشور باید تا سال 95 بیش از 60 درصد خانوارهای ایرانی از اینترنت پرسرعت با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه برخوردار شوند.

جدول آمار پورتهای دایری و منصوبه ADSL توسط شرکتهای PAP به شرح زیر است.