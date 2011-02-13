ایرج نوذری، بازیگر درباره اینکه چرا گزیده بازی یا کارهای اجرایی را می‌پذیرد به خبرنگار مهر گفت: گزیده کاری سلیقه‌ام است. دوست ندارم هر کاری را انجام بدهم. البته منظورم این نیست که کارها بد یا خوب هستند. من به خوبی و بدی آن‌ها کار ندارم، ولی خودم دوست دارم کار خوب انجام بدهم.

وی در ادامه افزود: منظورم از انجام کار خوب این است که قصه و فضای کار را دوست داشته باشم و از همه مهمتر گروه برایم اهمیت دارد. زمانی که ارتباط خوب برقرار نشود نمی‌توان به دنبال نتیجه مطلوب هم باشیم. از سوی دیگر من دوست ندارم زیاد هم وارد عرصه اجرا شوم مگر آنکه خاص باشد مثل مسابقه‌های "ستاره‌ها"، "چشم‌انداز" و "از کی بپرسم". از واکنش‌های مردم هم متوجه شدم که آنها با هر یک از کارهای اجرایی‌ام توانسته‌اند ارتباط خوبی برقرار کنند.



این بازیگر خاطرنشان ساخت: این عشق متقابل است، به همین دلیل دوست دارم گزیده کار کنم. تا جایی که امکان دارد و در حد توانم است این توفیق نصیبم شده است، اما یک تا دو کار هم داشته‌ام که نامش را شاید بگذاریم گاف هنری. در پرونده بزرگان جهان هم این اتفاق افتاده است، وای به حال ما که کوچک بوده و قطره‌ای از اقیانوس هستیم. این مسئله برای همه اتفاق می‌افتد. ممکن است شرایطی پیش می‌آید که ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر درگیر این قضیه شویم. من هم یک تا دو کار رفاقتی انجام دادم که چوب دل را خوردم تا اینکه آب و نان آن را خورده باشم.



نوذری درباره اینکه به کار اجرا بیشتر علاقمند است یا بازی، توضیح داد: بازی و اجرا برایم فرقی ندارد، به شرط اینکه صحیح، به هنگام و مطلوب اتفاق بیفتد. معتقدم که کار اجرا و بازی ارزش‌های خاص خودش را دارد. فیلم سینمایی، تئاتر، فیلم تلویزیونی و سریال برایم فرقی ندارد، چون هر کدام ارزش‌های خودش را دارد و از ارزش‌ها کم نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که خوب انجام شود.



وی یادآور شد: در حال حاضر تماشاگر تئاتر زیاد نیست و این هنر آن طور جا نیفتاده است، حتی به لحاظ اقتصادی هم صرف ندارد. البته من آدمی نیستم که از جنبه اقتصادی نگاه کنم. البته اقتصادی فکر کردن در برخی مواقع نیاز است و تعارف نداریم. مثلاً برای اجرای یک تئاتر ممکن است یک سال تمرین کنید، ولی دستمزد نگیرید و بعد برای اجرای یک ماه هم دستمزد ناچیزی بگیریم. به خاطر همین مسئله است که صرف ندارد. البته یک عده مجبورند کار کنند. در مجموع اگر تئاتر خوب با شرایط خوب پیشنهاد شود، انجام می‌دهم.



نوذری درباره اینکه چرا فعالیتش در عرصه دوبله کمرنگ شده، توضیح داد: متاسفانه به دلیل کارهای پژوهشی و ترجمه‌هایم زیاد فرصت نمی‌کنم در حوزه دوبله فعال باشم و در سال یک یا دو کار دوبله می‌کنم. در مجموع من صدا را همیشه دوست داشتم و برای صدا ارزش زیادی قائل هستم.



این بازیگر درباره اینکه آیا فکر می‌کردید از نگاه مخاطبان در جشن فجر و برترین‌های شبکه جام جم به عنوان مجری برتر انتخاب شوید؟ توضیح داد: هیچ وقت برای رتبه نخست کار نکردم. البته خوشحال شدم وقتی این اتفاق افتاد، چرا که من عاشقانه برای مردم کار می‌کنم و آنها هم عاشقانه این عشق را به من برگرداندند. این عشق متقابل است. البته اولین بار نبود که برتر شدم. برای مسابقه "چشم انداز" هم برتر شدم، اما جایزه به من تعلق نگرفت. البته به خودم گفتند که من اول شدم، اما مهم نیست جایزه را به فرد دیگری دادند. برای اجرای مسابقه "ستاره‌ها" هم برتر شدم.