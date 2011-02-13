نمایشگاه نقاشی در نگارخانه بنفشه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 32 اثر در اندازه‌های متفاوت از 40 در 40 تا 100 در 80 در معرض دید عموم قرار می‌گیرد که تکنیک 12 اثر آن آبرنگ و مابقی اکریلیک است.

نقاشی‌های رئیس دانا زمینه‌ای طبیعت گرایانه دارد و آثار به زبانی ساده و گویا کشیده شده که پایه همه آنها برمبنای طبیعت است.

الهام گرفتن از طبیعت و علاقه به زیبایی‌های نهفته در طبیعت، رئیس دانا را بر آن داشت تا طی 15 سال فعالیت مستمر در زمینه خلق نقاشی، طبیعت را دستمایه آثارش قرار دهد .

استفاده از رنگ‌های شاد و سرزنده از ویژگی‌های بازر آثار این هنرمند محسوب می‌شود و وی در خلق آثارش با بکارگیری از رنگ‌های شاد، پویایی خاصی را به مخاطب القاء می‌کند.

این سومین نمایشگاه انفرادی رئیس دانا است و وی تاکنون در دو نمایشگاه انفرادی و هشت نمایشگاه گروهی شرکت کرده. این هنرمند 12 سال مدیریت گالری بنفشه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

این نمایشگاه از 29 بهمن تا تاریخ سوم اسفند همه روزه از ساعت 4 تا 8 شب در گالری بنفشه واقع در خیابان ملاصدرا، نبش شیراز جنوبی ، کوچه بهار ،شماره دو دایر است.