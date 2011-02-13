  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۵۳

تور آسیایی والیبال ساحلی کیش/

سرپرست فنی و داوران مسابقات معرفی شدند

سرپرست فنی و داوران مسابقات معرفی شدند

کنفدراسیون والیبال آسیا(AVC) احمد خجسته و "چنگ ژو" را به عنوان سرپرست فنی و داوران مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خجسته رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال کشورمان است که از سوی مقامات AVC به عنوان سرپرست فنی سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش انتخاب و معرفی شده است. "چنگ ژو" نیز نماینده‌ای از کشور چین است که به عنوان سرپرست داوران در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش طی روزهای 14 تا 16 اسفندماه برگزار خواهد شد. تاکنون چهار کشور چین، تایلند، قزاقستان و اندونزی برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

برای سومین دوره رقابت‌های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش 16 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1252544

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها