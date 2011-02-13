سرپرست فنی و داوران مسابقات معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خجسته رئیس کمیته والیبال ساحلی فدراسیون والیبال کشورمان است که از سوی مقامات AVC به عنوان سرپرست فنی سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش انتخاب و معرفی شده است. "چنگ ژو" نیز نماینده‌ای از کشور چین است که به عنوان سرپرست داوران در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش طی روزهای 14 تا 16 اسفندماه برگزار خواهد شد. تاکنون چهار کشور چین، تایلند، قزاقستان و اندونزی برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

برای سومین دوره رقابت‌های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش 16 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.