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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

کنفرانس ابررسانایی کاربردی در دانشگاه شریف برگزار می شود

کنفرانس ابررسانایی کاربردی در دانشگاه شریف برگزار می شود

کنفرانس ابررسانایی کاربردی در روز 9 اسفندماه جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس توسط آزمایشگاه ادوات و مدارهای ابررسانا دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف و با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه ابررسانا در روز 9  اسفندماه برگزار می شود.

بررسی و تبادل نظر در خصوص وضعیت کنونی ابررسانایی کاربردی در کشور و همچنین ایجاد زیر ساختهای لازم در این حوزه از اهداف این کنفرانس است که با حمایت ستاد میکروالکترونیک معاونت تحقیقات و فناوری و دفتر فناوری های ریاست جمهوری، شرکت صنایع الکترونیک ایران، صنایع قطعات الکترونیک برگزار می شود.

کد مطلب 1252545

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