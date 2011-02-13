کنفرانس ابررسانایی کاربردی در دانشگاه شریف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس توسط آزمایشگاه ادوات و مدارهای ابررسانا دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف و با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه ابررسانا در روز 9 اسفندماه برگزار می شود.



بررسی و تبادل نظر در خصوص وضعیت کنونی ابررسانایی کاربردی در کشور و همچنین ایجاد زیر ساختهای لازم در این حوزه از اهداف این کنفرانس است که با حمایت ستاد میکروالکترونیک معاونت تحقیقات و فناوری و دفتر فناوری های ریاست جمهوری، شرکت صنایع الکترونیک ایران، صنایع قطعات الکترونیک برگزار می شود.