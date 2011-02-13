بازداشت خانگی وزیر اطلاع رسانی/ درخواست برای محاکمه سران رژیم مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، دادستان کل مصر شخصیت های برجسته رژیم حسنی مبارک را ممنوع الخروج کرده است.
مسئولان فرودگاه قاهره در این رابطه اعلام کردند که برخی مقامات مصر تنها با اجازه دادستان کل یا نیروهای مسلح می توانند از کشور خارج شوند.
خاطرنشان می شود برخی از اعضای خانواده حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر در نخستین روزهای قیام مردمی این کشور از مصر فرار کردند.
شهروندان مصری نیز رادیو و تلویزیون مصر را محاصره کرده اند و با سر دادن شعارهایی محاکمه سران رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک را خواستار شده اند.
رویترز نیز اعلام کرد که معترضین و نیروهای ارتش مصر در میدان التحریر قاهره با یکدیگر درگیر شده اند.
پایگاه اینترنتی الجزیره نیز گزارش داد که "انس الفقی" وزیر اطلاع رسانی مصر در بازداشت خانگی بسر می برد. وی که قصد سفر به لندن را داشته از سفر منع شده است.
ساکنان اسکندریه نیز اعلام کرده اند که خواستار تشکیل جامعه ای دموکراتیک در مصر هستند جامعه ای که در آن عدالت برای تمامی مصری ها محقق شود.
مصری های مقیم آمریکا نیز در برخی شهرهای این کشور با برپایی مراسمی کناره گیری حسنی مبارک از قدرت را جشن گرفته اند.
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