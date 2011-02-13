بازداشت خانگی وزیر اطلاع رسانی/ درخواست برای محاکمه سران رژیم مبارک

بازداشت خانگی وزیر اطلاع رسانی مصر و درخواست مردمی برای محاکمه سران رژیم دیکتاتور مخلوع و ممنوع الخروج شدن برخی مقامات مصری از آخرین تحولات این کشور به شمار می رود.