به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، احمد علیرضا بیگی گفت: عبدالله گل در رأس هیئتی 300 نفره سه‌شنبه به تبریز سفر می کند و در این سفر راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی آذربایجان شرقی و ترکیه بررسی خواهد شد.

وی افزود: بسترهای مناسبی برای همکاری‌های اقتصادی دو طرف وجود دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران ترک در فعالیت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی مشارکت دارند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این سفر نشستی با حضور صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار خواهد شد.

مطابق اعلام وزارات امور خارجه کشورمان رئیس جمهور ترکیه و هیئت همراه امشب وارد تهران شده و با رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامات کشورمان دیدار و مذاکره خواهد کرد.

عبدالله گل، در سفر به کشورمان از اصفهان نیز دیدن خواهد کرد.