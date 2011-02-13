  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

رئیس جمهور ترکیه سه‌شنبه به تبریز می‌آید

رئیس جمهور ترکیه سه‌شنبه به تبریز می‌آید

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه در جریان سفر خود به ایران سه شنبه این هفته از تبریز دیدن می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، احمد علیرضا بیگی گفت: عبدالله گل در رأس هیئتی 300 نفره سه‌شنبه به تبریز سفر می کند و در این سفر راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی آذربایجان شرقی و ترکیه بررسی خواهد شد.

وی افزود: بسترهای مناسبی برای همکاری‌های اقتصادی دو طرف وجود دارد و بسیاری از سرمایه‌گذاران ترک در فعالیت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی مشارکت دارند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در این سفر نشستی با حضور صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار خواهد شد.

مطابق اعلام وزارات امور خارجه کشورمان رئیس جمهور ترکیه و هیئت همراه امشب وارد تهران شده و با رئیس جمهوری اسلامی ایران و دیگر مقامات کشورمان دیدار و مذاکره خواهد کرد.

عبدالله گل، در سفر به کشورمان از اصفهان نیز دیدن خواهد کرد.

کد مطلب 1252547

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها