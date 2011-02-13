ایران پتانسیل تولید 900 هزار تن ماهی در قفس را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید امین الله تقوی مطلق صبح یکشنبه در مراسم واگذاری مدیریت چهار بندر صیادی کنگ، بستانه، کوهستک تعاونیهای صیادی گفت: صیادان دریادل فعالانی هستند که پروتئین کشور را تولید می کنند.

تقوی مطلق بیان داشت: بندر صیادی کنگ با اعتبار بالغ بر بیش از هفت میلیارد تومان، بستانه بیش از پنج میلیارد تومان و کوهستک 14 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است و شیلات ایران در این صدد است که بتواند با ساخت این بنادر و زیرساختهای مهیا شده به صیادان کمک کرده باشد.

تقوی مطلق افزود: با تحقیقات انجام شده در دریای خلیج فارس، دریای خزر و دریای عمان مشخص شد که پتانسیل 900 هزار تن تولید ماهی در قفس در کشور وجود دارد و ساخت قفس در حال حاضر بومی شده و شیلات ایران تعهد می کند که به سرمایه گذاران پشتیبانی لازم از قبیل تامین بچه ماهی، قفس و تسهیلات لازم و دانش فنی ارائه دهد.

سرپرست شیلات ایران خاطرنشان کرد: امروزه در صید و صیادی مواردی همچون بهره برداری بی رویه وجود دارد و بیش از 25 درصد از ظرفیتهای واقعی در حال بهره برداری است که صدمه شدیدی به ذخایر آبزیان است زیرا هر منبعی محدود می باشد و آبزیان از این امر مستثنی نیست.

وی گفت: یک نکته مهم که در این واگذاریها وجود دارد علاوه بر اینکه تعاونیها خودشان معیارهای مدیریتی را اجرا می کنند با واگذاری 16 بندر صیادی در کشور توانسته ایم بالغ بر یک میلیارد تومان به نفع دولت صرفه جویی کنیم .

به گفته تقوی مطلق، استان هرمزگان دارای 22 بندر صیادی است که با احتساب چهار بندر صیادی واگذار شده در سالجاری جمعا مدیریت 9 بندر صیادی به تعاونیهای صیادی منطقه واگذار شده است که شامل بندر صیادی جواد الائمه در شهرستان پارسیان حسینه، کنگ و بستانه در شهرستان بندر لنگه، بنادر صیادی صلخ و باسعیدو در شهرستان قشم و بندر صیادی کلاهی در شهرستان میناب و بندر کوهستک در شهرستان سیریک است.