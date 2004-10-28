وزير خارجه فلسطين سفر خود را به روسيه لغو كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه يك مقام وزارت خارجه دولت خود گردان با اعلام اين موضوع بدون اينكه به دلائل لغو سفر اشاره اي كند اظهار داشت:"شعث به مسكو سفر نخواهد كرد".

گرچه دلائل لغو اين سفر اعلام نشده است ليكن به نظر مي رسد وضعيت بيماري عرفات رهبر تشكيلات خودگردان تنها عامل لغو اين سفر باشد.

عرفات كه چندي پيش به خاطر آنفلونزاي حاد بستري گرديد تاكنون چندين بار به حالت كما فرو رفته گرچه نزديكان وي از با ثبات بودن حال وي خبر مي دهند و بروز هرگونه بيماري حاد را در وي تكذيب مي كنند ليكن و اخبار رسيده حاكي از آن است كه وي از وضعيت با ثباتي برخوردار نيست.

لازم به ذكر است عرفات كه در رام الله در محاصره رژيم اسرائيل است اخيراً اين رژيم اعلام كرده است كه وي مي تواند براي معالجه به خارج از كشور منتقل شود و سپس مي تواند بعد از بهبودي به داخل بازگردد.