به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد علی‌نژاد کارگردان این پروژه مستند گفت: این کار قرار است برای اولین بار در کشور صورت گیرد، چرا که در ایران کاوشگری معمولا روی خاک بوده اما ما با ساخت این مستند برای اولین بار کاوشگری را زیر آب احیا خواهیم کرد.

وی افزود: موضوع این مستند کاوشگری درباره کشفیاتی که در زیر آب قدمت دارد و اموال منقول موجود در زیر آب در یک بخش از این مستند آورده می‌شود. از ویژگی‌های "میراث خاموش" استفاده از ربات است به گونه‌ای که در این مستند برای تصویربرداری از زیر آب قرار است از این ربات استفاده کنیم.

علی‌نژادامه داد: در بخش دیگری از این مستند، به اهمیت قلعه پرتغالی‌ها که قسمتی از آن در زیر آب است، پرداخته می‌شود. پیش‌تولید این مستند به پایان رسیده و تصویربرداری دوشنبه دوم اسفندماه در جزیره کیش آغاز می‌شود، این مستند محصول سازمان صدا و سیمای مرکز کیش است.